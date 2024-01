Alberto di Monaco, soldi anche all’ex amante Nicole Coste dai quaderni del contabile

Fonte: Getty Images Charlene e Alberto di Monaco

Alberto di Monaco non solo paga un’assicurazione sulla vita e la sicurezza di suo figlio Alexandre, avuto fuori il matrimonio da Nicole Coste, ma avrebbe elargito anche somme ingenti alla sua ex amante. Questo è quello che sarebbe emerso nei famosi cinque quaderni, divulgati dal suo ex contabile, Claude Palmero. E pare che Charlene di Monaco non abbia gradito molto, giustificando così i volti cupi e le espressioni serie durante la festa di Santa Devota, patrona di Montecarlo.

Alberto di Monaco, soldi all’ex amante Nicole Coste

Tutto è nato dalla diffusione dei quaderni contabili riguardanti il patrimonio di Alberto di Monaco, che il suo ex contabile Claude Palmero ha reso pubblici dopo essere stato licenziato in tronco con l’accusa di appropriazione indebita.

In questi documenti sono annotate le spese, definite folli, del Principe e dei membri della sua famiglia, Charlene di Monaco compresa che da sempre è nota per il suo guardaroba costosissimo e anche per quello dei figli, in particolare della piccola Gabriella, un capo su tutti il cappottino maculato di Dior. Oltre allo shopping sfrenato, sono annotati gli stipendi in nero della colf o i 300 euro al giorno per lo chef.

Capricci da ricchi e conti non propriamente in regola, ma in fondo tutti a Palazzo beneficiavano di questa gestione poco controllata del patrimonio milionario del Principe, finché però nella lista delle spese non ci finisce qualche cosa che può scatenare la gelosia. Non si tratta di banali gioielli o altri regali comprati per chissà chi, ma pare Alberto abbia passato a Nicole Coste, la sua ex amante, con la quale ha avuto un figlio, Alexandre Coste, oggi ventenne, una cifra impegnativa per aprirsi un’attività con la quale mantenersi.

Alberto ha riconosciuto quel figlio (e non è l’unico) avuto fuori dal matrimonio e naturalmente si è fatto carico delle spese necessarie per mantenerlo, farlo studiare, dandogli anche a lui le migliori opportunità possibili. Alexandre non può aspirare a salire sul trono, perché esiste una legge di successione che dà questo diritto solo alla prole generata all’interno del matrimonio. Ma il ragazzo, per sua stessa ammissione, vorrebbe avere un ruolo nel Principato, diventare un ambasciatore di suo padre. Anche se per il momento fa il modello.

Alberto ha pagato per lui, si leggerebbe sui famosi quaderni, un’assicurazione per proteggerlo da eventuali rapimenti. Ma non si sarebbe limitato a favorire il figlio. Infatti, pare che abbia dato all’ex Nicole Coste ben 350mila euro per aprire il suo negozio a Londra. Non solo, i due dipendenti assunti per mandare avanti la boutique sarebbero stati pagati coi soldi del Principe.

Charlene di Monaco furiosa alla festa di Santa Devota

Non è chiaro quanto Charlene fosse a conoscenza di questi favori di Alberto, ma probabilmente vederli condivisi con tutto il mondo non deve averle fatto piacere. Questo potrebbe giustificare le espressioni serie e dure con cui la coppia si è presentata ai tradizionali festeggiamenti per Santa Devota, il 27 e il 28 gennaio scorsi.

Di solito, la Principessa si diverte a bruciare la barca vecchia aiutata dai gemelli, simboleggiando un momento di rinascita. Ma quest’anno di sorrisi e di allegria nemmeno l’ombra e il sospetto pare stia tutto in quelle cifre nero su bianco che hanno creato tensioni in famiglia.

C’è da dire che Alberto si è occupato economicamente anche dell’altra figlia naturale, Jazmin Grace Grimaldi, alla quale passerebbe 79mila euro a trimestre.