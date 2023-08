Alberto di Monaco a pranzo con l’ex amante: Charlene sempre più lontana

Fonte: IPA Charlene di Monaco, 10 look che mostrano il cambiamento negli anni

Le vite delle celebrità reali sono spesso oggetto di intensa curiosità da parte del pubblico, ma quando si tratta dei membri di una famiglia reale, l’interesse raggiunge un livello completamente nuovo. Nel cuore di questa narrazione complessa troviamo il principe Alberto di Monaco, sua ex amante Nicole Coste e la principessa Charlene, la cui presenza sembra sempre più distante dalle scene principesche. In un intreccio di emozioni, relazioni e decisioni di vita, emergono nuove sfaccettature delle dinamiche reali.

Il 20° compleanno di Alexandre

Un momento di gioia e intimità si è svolto a Monaco, quando il principe Alberto si è riunito con l’ex amante Nicole Coste per celebrare il 20° compleanno del loro figlio Alexandre. Il figlio nato dalla relazione tra Alberto e Nicole Coste, sta seguendo il suo percorso nel mondo. Attualmente impegnato nello studio dell’Amministrazione Aziendale nel Regno Unito, Alexandre ha dimostrato di avere aspirazioni e obiettivi ben definiti. Oltre a dedicarsi agli studi, il giovane è interessato a promuovere iniziative benefiche e ha manifestato l’interesse per il mondo della moda. Questa celebrazione familiare ha evidenziato una relazione positiva tra il principe e suo figlio, nonostante le loro vite abbiano seguito percorsi separati. L’evento è stato condiviso dalla stessa Nicole Coste, Quest’ultimata ha infatti catturato l’atmosfera di gioia mentre Alexandre soffiava le candele su una torta personalizzata nei colori della bandiera del Principato di Monaco. L’affetto e il supporto tra il principe e suo figlio sono evidenti nelle immagini e nelle parole condivise. Anche Jazmin Grace Grimaldi, la figlia maggiore di Alberto, era presente a questa celebrazione, sottolineando l’importanza della famiglia nella vita dei reali di Monaco. C’erano insomma un po tutti, tranne la principessa Charlene.

Le ombre della Principessa Charlene

Mentre si celebrano momenti speciali nella vita di Alberto e dei suoi figli, l’attenzione si sposta su un’altra figura chiave: la principessa Charlene. Il suo recente gesto di disattivare il suo profilo Instagram, che spesso condivideva momenti personali e istituzionali, ha sollevato domande e speculazioni sulla sua presenza e il suo ruolo all’interno della famiglia reale di Monaco. L’articolo del quotidiano DailyMail ha rivelato che Alberto e Charlene hanno trascorso il periodo estivo insieme in Corsica, contraddicendo i rumori di una possibile separazione o allontanamento. Tuttavia, il clima di incertezza e le voci che circolano riguardo al suo spostamento in Svizzera fanno emergere interrogativi sul suo coinvolgimento nella vita principesca.

Un’Estiva Divisa in Due

L’estate di Charlene di Monaco si è suddivisa in due parti distintamente separate. Nella prima fase, una scena da cartolina sembrava dipingersi: giorni spensierati passati sullo yacht regale, insieme al principe Alberto e ai loro due gemelli, Jacques e Gabriella. Immagini di famiglia che trasmettevano un’atmosfera di serenità e complicità. Tuttavia, come spesso accade, la realtà non è mai così semplice come può sembrare. Al termine delle vacanze infatti, una cesura è diventata evidente. Il principe Alberto e i royal baby sono rientrati a Monaco, mentre Charlene ha intrapreso un viaggio in direzione della Svizzera. Da qui in poi, la trama diventa più complessa.

Secondo il quotidiano francese Voici, Alberto e Charlene sarebbero diventati una “coppia cerimoniale”. Questa espressione potente getta un’ombra di dubbio sulla natura autentica della loro relazione. Si suggerisce che, nonostante le apparizioni pubbliche e gli impegni ufficiali, il legame tra i due potrebbe essere diventato più una formalità che una connessione profonda. Le voci di un allontanamento tra Charlene e Alberto sono state amplificate anche da un tabloid tedesco. Secondo questo articolo, i genitori “si alternano” nella cura dei figli, suggerendo che le responsabilità genitoriali sono state divise in modo diverso.