Fonte: IPA Charlene di Monaco, il cappotto si porta smanicato

Charlene di Monaco mette a tacere le pretese sul trono di Alexandre Grimaldi Coste, il figlio illegittimo di Alberto, e ribadisce che i suoi gemelli “sono il futuro del Principato”, non lasciando più spazio ad alcun dubbio sulla successione.

Charlene di Monaco, l’intervista che non lascia dubbi sulla successione

Alla vigilia di Santa Devota, la festa nazionale del Principato che si celebra il 19 novembre, Alberto e Charlene di Monaco hanno rilasciato un’intervista congiunta a Monaco Matin. Questo è un appuntamento importante per Montecarlo e ogni anno ha un ricco carnet di appuntamenti, come la tradizionale distribuzione dei regali di Natale della Croce Rossa dove la Principessa si è mostrata col cappotto-gioiello di Loro Piana.

A seguito di questo evento, Charlene e Alberto hanno accolto a Palazzo il giornalista di Monaco Matin per un’intervista in cui hanno parlato del futuro di Montecarlo e la Principessa ha voluto mettere le cose in chiaro sulla successione al trono dopo le dichiarazioni di Alexandre Grimaldi-Coste che avevano svelato le sue intenzioni di avere un ruolo attivo nella Rocca.

Alexandre Grimaldi Coste, le presunte pretese sul Principato

Alexandre è il figlio che Alberto di Monaco ha avuto fuori dal matrimonio con Nicole Coste, ex hostess, nel 2003. Il Principe lo ha riconosciuto, ma per legge il ragazzo non può aspirare al trono, destinato solo ai figli nati all’interno di una relazione coniugale. Nella sua prima intervista, rilasciata a Tatler, Alexandre però aveva affermato di voler lavorare accanto al padre, sperando di diventare ambasciatore del Principato.

Queste parole pare abbiano messo in allarme Charlene che ha visto minacciato il diritto di successione al trono da parte di suo figlio Jacques. La Principessa e suo marito Alberto hanno infatti due gemelli, Jacques e Gabriella, nati nel 2014.

Charlene di Monaco, la sua replica

Charlene ha quindi colto l’occasione di questa intervista alla vigilia della festa nazionale per ribadire: “I nostri figli incarnano il futuro del Principato“, riferendosi ovviamente ai gemelli Jacques e Gabriella. Lei e Alberto infatti si sono soffermati sull’educazione che stanno impartendo ai loro bambini per prepararli al ruolo istituzionale che aspetterà loro, non trascurando però quelle che sono le esigenze tipiche dell’infanzia. E poi naturalmente c’è la preoccupazione di salvaguardare il pianeta per dare loro un ambiente accogliente e vivibile.

In ogni caso, questa dichiarazione apparentemente innocente di Charlene sembra esserci anche una risposta implicita a qualsiasi pretesa che Alexandre possa avanzare sul Principato, spinto magari dalle ambizioni di sua madre Nicole Coste che è sempre presente agli eventi più importanti di Montecarlo, spesso vicino ad Alberto, come appunto la festa di Santa Devota.

Charlene che ha poi raccontato della sua passione per il rugby e la felicità di aver visto trionfare il Sudafrica ai mondiali che si sono svolti in Francia. D’altro canto, allo stadio durante le partite abbiamo conosciuto il lato passionale della Principessa.