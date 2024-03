Charlene di Monaco, Alberto rischia il trono: chiesta l’abdicazione

Fonte: Getty Images Charlene e Alberto di Monaco

Charlene di Monaco e suo marito Alberto mantengono le apparenze ma nella Rocca l’atmosfera è fortemente tesa e c’è già chi sostiene che il trono sia in bilico. La crisi di potere sarebbe iniziata con le rivelazioni di Claude Palmero, contabile del Principe, licenziato in tronco, sulle spese folli e i conti in nero della famiglia principesca.

Alberto di Monaco, l’inizio della fine dopo lo scandalo finanziario

Claude Palmero è stato licenziato da Alberto di Monaco dopo 22 anni di servizio. Il contabile si è occupato per lungo tempo delle finanze del Principe e della sua famiglia, annotando ogni centesimo speso e accumulato dai Grimaldi. Quando Alberto ha deciso di tagliare il rapporto di lavoro, cacciando di punto in bianco Palmero, quest’ultimo lo ha denunciato e poi ha reso pubblici i quaderni contenenti notizie compromettenti sui conti dei Grimaldi.

Si è scoperto così un vero e proprio vaso di Pandora che ha sollevato un notevole polverone lo scorso gennaio. Si appreso che Alberto non bada a spese quando si tratta dei suoi figli, anche quelli illegittimi, arrivando a regale ad Alexandre un appartamento a New York del valore di 2,8 milioni di euro. Naturalmente, il conto è aperto per Charlene che avrebbe speso oltre 20 milioni di euro per il suo benessere da quando ha sposato Alberto.

Ma il Principe è davvero un uomo molto generoso e non lascia nessuno in difficoltà. Così, ha finanziato il negozio a Londra dell’ex amante Nicole Coste, investendo 280mila euro. Ognuno, d’altro canto, è libero di spendere i propri soldi come vuole. Il vero problema è la scoperta di conti in paradisi fiscali e di stipendi in nero.

Charlene e Alberto di Monaco, l’ultima apparizione pubblica

La notizia però ha avuto vita breve, nel giro di pochi giorni è stata messa a tacere e nessuno ci ha più pensato. Alberto e Charlene sono tornati alla vita di sempre, proseguendo coi loro impegni di Corte. Hanno dimostrato solidarietà a Re Carlo dopo aver appreso del suo cancro e l’ultima volta che si sono mostrati in pubblico, durante un evento benefico al Courchevel Sports Club a fine febbraio, sono apparsi sereni e tranquilli.

Anzi, la Principessa era elegantissima con un tailleur nero bouclé. Il prossimo 14 marzo è il compleanno di Alberto e come regalo ha chiesto di condividere con lui questo giorno speciale.

Alberto di Monaco, chiesta l’abdicazione

La calma, però, è solo apparente. Infatti, lo scandalo aperto da Palmero pare non sia affatto risolto. Anche se i media non ne parlano più, chi di dovere se ne sta occupando. La situazione non è semplice, al contrario sembra sia piuttosto grave al punto che circola voce di una crisi di potere. Alberto, e conseguentemente Charlene, rischierebbe addirittura il trono.

La rabbia serpeggia nel Principato e tra i monegaschi qualcuno avrebbe chiesto l’abdicazione. Anche perché a fronte di spese consistenti, l’economia non gira come dovrebbe per gli abitanti di Montecarlo. L’insofferenza, così come l’idea di una cattiva amministrazione, aumenta. L’immagine di Alberto e Charlene pare essersi offuscata.

Il Principe, dal canto suo, sta reagendo a questa situazione e ha già sporto denuncia contro il suo ex contabile per diffamazione, negando fermamente le accuse a suo carico. “La giustizia dovrà stabilire la veridicità di queste accuse”.