Alberto di Monaco, una tempesta si abbatte a Palazzo: “Svelati tutti i suoi segreti”

Fonte: Getty Images Alberto di Monaco, a rischio i suoi segreti

Una nuova tempesta sta per abbattersi sul Principato di Monaco: il Principe Alberto – che negli anni ha collezionato scandali, tra figli illegittimi e colpi di testa – questa volta potrebbe finire in guai grossi. Colpa del licenziamento del fidato consigliere Claude Palmero (coinvolto in un caso di corruzione da milioni di euro) che potrebbe svelare tutti i suoi segreti.

Guai per Alberto di Monaco: il consigliere pronto a spifferare tutti i suoi segreti

A Monaco lo scandalo è sempre dietro l’angolo: da anni si parla di una crisi insanabile tra il Principe Alberto e la moglie Charlene così come dell’instabilità del Principato, ma adesso la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Perché ai (presunti) problemi sentimentali del Monarca e ai gossip di Palazzo che da anni campeggiano sulle pagine dei giornali, si aggiunge una vicenda giudiziaria complessa che potrebbe investire la vita del Principe e non solo.

La complicata traversia parte dal licenziamento da parte di Alberto di Monaco del suo fidato consigliere finanziario, Claude Palmero, e il capo dello staff Laurent Anselmi. Una scelta obbligata per il Principe, perché un sito anonimo ha denunciato la corruzione istituzionale della nazione, con il più alto tasso di milionari al mondo.

Ovviamente il Palazzo nelle scorse settimane aveva smentito prontamente le accuse, ma a poco erano serviti i comunicati ufficiali di fronte alle prove schiaccianti del coinvolgimento dei funzionari. Se in un primo momento Alberto aveva sostenuto i suoi collaboratori – Palmero, che gestiva le finanze Grimaldi, era anche un fedele alleato di Charlene – nelle ultime settimane si è allontanato da quattro dei suoi più stretti consiglieri, che adesso sarebbero pronti a rompere il silenzio sui segreti (personali e non) del Principe.

Oltre a Claude Palmero, anche Thierry Lacoste, amico d’infanzia e avvocato di Alberto, Didier Linotte, Presidente della Corte Suprema, e il capo di gabinetto, Laurent Anselmi sono stati accusati di aver orchestrato una truffa per affari immobiliari multimilionari.

Il Palazzo trema: Alberto rischia

Lo scorso 19 luglio gli investigatori hanno perquisito case e uffici di Palmero, con conseguenze importanti per il Principato. L’avvocato del funzionario ha fatto sapere al quotidiano francese Le Figaro che “i documenti sequestrati al mio assistito hanno ora posto Alberto al centro del procedimento. (…). In questo processo verranno alla luce tutti i segreti di Alberto”.

Secondo Le Monde Claude Palmero è “l’uomo che fa tremare il palazzo” data la sua conoscenza delle dinamiche del Principe e soprattutto per il rapporto di fiducia che aveva con Alberto. Parlando ai media francesi, il Principe ha dichiarato: “Quando sorgono degli interrogativi è importante saper allontanare le persone sbagliate per ritrovare la strada giusta e scrivere una nuova pagina nella tua storia. Se la fiducia scompare, non è più possibile lavorare insieme”.

Si tratta dell’ennesimo colpo all’immagine pubblica del Sovrano, che da tempo combatte per mantenere la stabilità del Principato, minata dai continui scandali legati alla sua turbolenta vita sentimentale. Oltre alle continue voci di crisi con la moglie Charlene, negli anni si è guadagnato il soprannome di “principe playboy”, date le sue numerose frequentazioni, da cui sono nati anche dei figli illegittimi, che Alberto ha riconosciuto solo negli ultimi anni.

Una serie infinita di scandali che non ha giovato né alla sua vita di coppia né alla sua immagine pubblica, che adesso ha subito l’ennesimo colpo da cui difficilmente potrebbe riprendersi.