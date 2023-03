Charlene di Monaco e Alberto, è vera crisi: traditi da “evidenti segnali di tensione”

Fonte: IPA Carolina e Charlene di Monaco in paillettes, abiti da sera a confronto

Charlene e Alberto di Monaco sarebbero davvero in crisi. Anche se hanno smentito le voci di rottura, sono stati traditi dal loro atteggiamento in cui sono emersi riconoscibili “segnali di tensione” tra loro. Ne è sicura l’esperta di linguaggio del corpo Judi James.

Charlene di Monaco ha accompagnato Alberto alla serata di gala Monaco Women Forum Awards che si è tenuta venerdì 24 marzo al prestigioso Hermitage Hotel di Montecarlo. La Principessa scintillava in un magnifico abito di paillettes, firmato Akirs, cui ha abbinato dei preziosi orecchini in platino e brillanti che valgono quasi 90mila euro.

Charlene e Alberto di Monaco, è crisi: lo dice il loro corpo

Charlene di Monaco e Alberto sembravano perfettamente a proprio agio. Hanno posato l’uno accanto all’altra per le foto di rito e non hanno mai perso il sorriso. Un dettaglio non insignificante, specialmente per la Principessa che solo dopo la grave malattia che l’ha colpita nel 2021 ha imparato ad assumere un atteggiamento meno distaccato e freddo che l’ha da sempre contraddistinta.

Dunque, apparentemente Charlene e Alberto erano in perfetta sintonia. E se non fosse per le voci circolate di nuovo sulla crisi del loro matrimonio e sull’imminente separazione, nessuno sospetterebbe che qualcosa tra loro non va, almeno a uno sguardo superficiale.

Ma all’esperta di linguaggio del corpo Judi James, specializzata nell’analizzare i comportamenti dei Reali, non sono sfuggiti quei segnali che indicano al contrario che c’è alta tensione tra Charlene e Alberto. Stando alla studiosa, interpellata dall’Express per commentare l’ultima uscita pubblica dei Principi: “In superficie, quasi come messaggio ufficiale dal loro linguaggio del corpo, abbiamo la coppia che adotta pose molto regali. Sono fianco a fianco ed entrambi molto dritti con sorrisi leggermente fissi sui volti, e Charlene mette in mostra il suo abito con entrambe le braccia lungo i fianchi”.

Questa calma però è solo di facciata. Prosegue la James: “Ci sono alcuni segni sottostanti di ciò che sembra tensione”. Certi atteggiamenti del loro corpo rivelavano questa tensione. “Le spalle di Charlene sono leggermente curve verso l’interno e questo, con la sua espressione degli occhi piuttosto addolcita, crea una leggera aria di vulnerabilità. Con la mano sinistra tiene la clutch e sembra dividere il suo corpo da quello del marito, mentre la mano destra sembra arricciata come se si stesse stuzzicando leggermente le unghie o le dita”.

“Alberto sembra darle supporto, circondando le spalle della moglie col braccio, tipico gesto di chi vuole incoraggiare una persona timida”. Ma – sostiene la James – “malgrado la posa più sicura, Alberto tiene il braccio destro rigido lungo il fianco e ciò suggerisce una tensione interiore”. Di solito il Principe appare più sicuro di Charlene in pubblico, però ultimamente gioca con la mano e spesso stropiccia la stoffa dei pantaloni con le dita, mostrando un certo nervosismo.

Charlene e Alberto di Monaco sull’orlo della separazione

Questi piccoli dettagli del loro corpo indicano che tra Charlene e Alberto le cose non vanno esattamente come vorrebbero fare apparire. E il fatto che il Palazzo sia dovuto intervenire con una nota ufficiale per smentire le voci di separazione, fa pensare che non si tratti di semplici pettegolezzi ma che in queste indiscrezioni ci sia qualcosa di vero.

D’altro canto, se la Principessa appare molto disponibile nei confronti del marito e sempre un passo dietro a lui per evitare di metterlo in secondo piano, con il resto della famiglia Grimaldi dismette l’atteggiamento remissivo e ad esempio non si fa problemi a dare forfait a uno degli appuntamenti più importanti del Principato di Monaco, come il Ballo della Rosa.