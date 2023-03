Charlene di Monaco si vendica di Carolina: abito glitter e orecchini da 88.647 euro

Fonte: Getty Images Ballo della Rosa, Carolina e Charlotte Casiraghi brillano in argento: Charlene resta a casa

Charlene di Monaco non è gradita al Ballo della Rosa organizzato da Carolina e lei si vendica presentandosi con un abito d’argento glitterato da sirena all’altrettanto prestigioso gala, Monaco Women Forum Awards, dove sfoggia degli orecchini che valgono 88.647 euro.

Charlene di Monaco offusca Carolina

Come previsto Charlene di Monaco ha dato forfait al Ballo della Rosa che si è tenuto il 25 marzo, preferendo lasciare andare da solo Alberto che però ha trovato gradita compagnia in sua sorella Carolina, a cui ha fatto da cavaliere per la serata. D’altro canto, il Principe e sua sorella sono patroni dell’evento che è stato creato dalla loro mamma, Grace Kelly, negli anni Cinquanta.

Charlene ha partecipato raramente al Ballo della Rosa che di fatto ha disertato negli ultimi anni. Si vocifera che la sua assenza è dovuta ai dissapori con Carolina di Monaco, ma ovviamente non ci sono conferme ufficiali. D’altro canto, quest’anno la moglie di Alberto ha deciso di non mettersi da parte e semplicemente non farsi vedere al ballo. Al contrario ha anticipato i tempi e ha partecipato insieme al marito al Monaco Women Forum Awards. Il gala si è tenuto nella più prestigiosa location di Montecarlo, l’Hermitage Hotel.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, abito glitter e orecchini Gypsy

Charlene era semplicemente magnifica, la più ammirata della serata grazie a un favoloso abito da sera, firmato Akris, il brand di alta sartoria svizzero diventato il suo preferito. Si tratta di un lungo abito in jersey di di paillettes, con collo a lupetto, sbracciato e dotato di strascico. Un modello sinuoso, di sirena, che è perfettamente adatto al fisico statuario della Principessa che non rinuncia al dettaglio audace di uno spacco laterale aperto fino alla coscia.

Charlene vuole brillare in tutti i sensi e così abbina al già preziosissimo abito glitter che vale migliaia di euro, un paio di orecchini da 88.647 euro. Noti come “orecchini zingari” in platino e diamanti, creati da Graff che così li descrive: “I cerchi incastonati di diamanti sospendono frange graduate, ricoperte con numerosi diamanti rotondi, baguette, pera e marquise del peso di 14 carati”.

Carolina di Monaco, il look identico a Charlene

Caso vuole che l’indomani al Ballo della Rosa, che aveva come tema Bollywood, Carolina di Monaco si sia presentata con un abito argento glitter, molto simile a quello della cognata. La sorella di Alberto indossa ovviamente una creazione Haute Couture di Chanel, rifinita con paillettes fucsia sui bordi, clatuch platino e sandali-gioiello con pietre dure di Louboutin che costano 1.495 dollari.

Charlene e Carolina si sfidano così a distanza a colpi di look. Difficile dire chi delle due ha indossato la mise più bella, perché decisamente hanno scelto abiti degni della loro fama di icone di stile, perfetti per loro.