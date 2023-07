Charlene di Monaco al Ballo della Croce Rossa e il dossier compromettente

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, i look da sogno al Gala della Croce Rossa

Charlene di Monaco si appresta a tornare sulla scena monegasca con uno degli eventi più glamour del Principato, il Ballo della Croce Rossa. Ma un’ombra oscura la serata di gala, un dossier compromettente che riguarderebbe lei e suo marito Alberto. Messo in circolo già nell’autunno del 2021, la faccenda sembrava morta e sepolta dopo che era stata dimostra la totale estraneità dei Principi. Ma adesso la stampa tedesca ripesca quelle accuse, insinuando nuovamente il dubbio. La Rocca ovviamente non si presta ai pettegolezzi e tace sull’accaduto.

Charlene di Monaco, il Ballo della Croce Rossa 2023

Dopo averla vista con l‘abito da sera in pelle e a una cena romantica con Alberto, in compagnia però del sindaco di Montecarlo, Charlene di Monaco si sta preparando per il Ballo della Croce Rossa, la serata per lei più importante dell’anno, dato che è lei al centro dell’evento in quanto patrona della Croce Rossa di Monaco. La serata di gala si svolge sabato 29 luglio nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo, come da tradizione. Quest’anno l’appuntamento comprende un concerto di Robbie Williams. Infatti, ogni anno la Principessa invita una star della musica a intrattenere i suoi ospiti che partecipano al gala per raccogliere i fondi destinati appunto al sostegno dei progetti della Croce Rossa.

Charlene di Monaco, look mozzafiato

Ma oltre a fare beneficenza, il Ballo è anche un momento per sfoggiare gioielli e look mozzafiato. Charlene ce ne ha dato sempre una prova. L’ultimo outfit nel 2022 era firmato Prada e si trattava di un abito impreziosito da pietre e cristalli. Nel 2017 memorabile fu il look da sirena argento metallizzato. Altra mise sensazionale, il vestito a cappa verde smeraldo.

Per il 2023 Akris potrebbe essere il brand scelto dalla Principessa, dato che ultimamente la veste nelle occasioni più formali. Ci aspettiamo di vederla con un abito da sera dalle forme morbide, senza cuciture, sbracciato o a monospalla, i modelli che inndossa più di frequente negli ultimi mesi.

Sicuramente Carolina di Monaco è assente. Infatti, negli ultimi anni tra lei e Charlene c’è un patto non scritto. La moglie di Alberto non si presenta al Ballo della Rosa, organizzato da Carolina e quest’ultima ignora il Ballo della Croce Rossa, di cui la Principessa è madrina. Può essere invece che ci siano altri membri della famiglia monegasca, come i figli di Stéphanie.

Charlene di Monaco e i “Dossiers du Roche”

Mentre fervono i preparativi, la festa è guastata dalle indiscrezioni che emergono da certa stampa tedesca che ha ripreso lo scandalo dei “Dossiers du Roche” che vedeva coinvolto l’amministratore finanziario dei Grimaldi e dei Wittstock, la famiglia di Charlene. Alberto lo ha prontamente licenziato, ma nel 2021 quando scoppiò lo scandalo il Principe fu seriamente colpito, come riportò Le Monde.

Una vicenda che si era conclusa con la totale estraneità di Alberto e Charlene, sebbene si facessero nomi di personaggi vicini alla coppia o che comunque ruotavano intorno alla Rocca. Ma la coppia ha preso le distanze da qualsiasi presunto atto illegale ed è stata riconosciuta la loro piena innocenza. Dunque, in molti si chiedono il perché del rivangare una notizia ormai definitivamente conclusa.