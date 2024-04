Charlene di Monaco, mai stata così aggressiva: leggings in pelle e tacchi vertigine

Fonte: Getty Images Ballo della Rosa 2024, Charlene di Monaco scatenata con un nuovo taglio strepitoso

Charlene di Monaco non è mai stata così aggressiva, almeno nel look. Ma per l’inaugurazione a Montecarlo del famosissimo ristorante Amazonico, ha deciso di infilarsi un paio di leggings in pelle nera, giacca in lurex e tacco altissimo. Risultato? Semplicemente un incanto. Il tocco rock del suo outfit lascia letteralmente senza fiato.

Charlene di Monaco all’inaugurazione del ristorante senza Carolina

Alberto e Charlene di Monaco hanno portato la famiglia Grimaldi sulla terrazza del Café de Paris di Montecarlo, dove ha appena aperto il ristorante Amazónico, un famoso locale che da Madrid ha aperto diverse sedi nel mondo e ora è arrivato nel Principato, occupando una prestigiosa location, proprio affacciata sulla piazza del Casino.

La famiglia principesca era quasi al completo. Quasi, appunto, perché mancavano all’appello Carolina di Monaco e i suoi figli. Ma non c’è da stupirsi, perché è noto l’attrito che c’è tra la sorella di Alberto e Charlene. Semplicemente, le due donne vanno poco d’accordo e per questo evitano di trovarsi insieme durante gli eventi. Quest’anno ha fatto un’eccezione la moglie del Principe che ha partecipato al Ballo della Rosa.

Carolina però non ha restituito il favore (si fa per dire) e ha preferito restare in disparte mandando avanti la sorella Stephanie e i suoi figli, Camille Gottlieb e Louis Ducruet con la moglie. Assieme a loro c’era l’immancabile cugina, Melanie-Antoniette de Massy.

Una fortuna per Charlene che si è potuta non solo godere in tranquillità la serata ma anche brillare di fatto senza vere rivali, non essendoci né Carolina né Charlotte Casiraghi, di cui si dice sia già incinta del nuovo fidanzato.

Charlene di Monaco tra lurex e pelle

Charlene ha quindi dato sfogo al suo stile presentandosi all’evento un un outfit sensazionale. La Principessa infatti ha indossato una giacca a doppio petto in lurex nera che ha abbinato a una camicia color bronzo con fiocco al collo, capo intramontabile che da Lady Diana in poi le teste coronate più eleganti di Europa ripropongono nelle occasioni più diverse. L’ultima in ordine di tempo, prima di Charlene, è stata Letizia di Spagna che ha sfoggiato la sua blusa bianca firmata Carolina Herrera.

Fonte: IPA

Ma tornando al look di Charlene, la Principessa ha stupito tutti osando indossare dei leggings aderentissimi di pelle nera. E per dare più slancio alla figura, li ha abbinati a delle slingbacks dal tacco sottile.

Anche il nuovo taglio e colore di capelli le stanno d’incanto. Il biondo caldo che ha scelto al posto del castano chiaro le illumina decisamente il viso ma le rende i tratti anche più dolci. Infine, non vanno dimenticati i gioielli che sono sempre strategici nell’outfit di Charlene. Questa volta, per completare l’effetto glitter del suo look serale, ha scelto degli orecchini a bottone composti da grandi diamanti.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco nella giungla

Una mise rock quindi quella della moglie di Alberto e non poteva che essere così per trascorrere una serata nella giungla. Questo ovviamente è il tema del ristorante Amazzonia e del suo menu che offre piatti ispirati alla cucina tropicale e latino-americana.

Anche Alberto ha cercato di adeguarsi all’ambiente, ravvivando il classico completo blu con una cravatta multicolor.