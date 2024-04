Letizia di Spagna fulminante, dall’abito improponibile ai pantaloni di pelle rossa

Letizia di Spagna torna al lavoro e stupisce con due look, uno bocciatissimo che la fa sembrare in camicia da notte, l'altro decisamente rock, firmato Hugo Boss

Letizia di Spagna, pagelle dei look: dall’abito rosa ai pantaloni di Hugo Boss

Letizia di Spagna ha ripreso il lavoro a pieno ritmo dopo le vacanze di Pasqua e in due giorni ha sfoggiato due look diametralmente opposti. Uno bocciatissimo, mentre il secondo è un mix vincente tra classico e rock, con tanto di pantaloni in pelle rossa, firmati Hugo Boss. E non ha mancato di lanciare sguardi fulminanti a suo marito Felipe. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, l’abito a fantasia rosa è un errore incredibile

Mentre proseguono i rumors sulla presunta storia d’amore di sua figlia maggiore Leonor, Letizia di Spagna fa parlare di sé per i suoi look che, come sempre, sorprendono. Anche se non tutte le volte piacevolmente. Dopo la pausa di Pasqua Donna Letizia ha ripreso la sua agenda. Primo impegno di lavoro a Cadice dove la Reina e suo marito Felipe hanno consegnato le Medaglie d’Oro delle Belle Arti.

Letizia ha scelto per l’occasione un abito molto particolare, della stilista spagnola Lady Pipa. Il modello si chiama “Antonio” e costa 169,95 euro. Si tratta di un vestito a maniche lunghe, con scollo a V, drappeggiato e con gonna a forma d’uovo. La stoffa a puntini irregolari rosa su sfondo bianco riecheggia l’animalier.

Un abitino grazioso ma che non dona per niente alla Regina. Per quanto Donna Letizia lo vivacizzi con gli accessori, delle slingback fucsia dal tacco midi, per i noti problemi ai piedi, firmate Magrit, la borsa Metropoli, bianca con tracolla a catena, di Furla e gli orecchini con rubini, smeraldi e pietra di Luna, creati da Tous, il look non convince. È evidente che la forma dell’abito non fa per lei, la infagotta e per di più quel rosino pallido delle macchioline creano un tremendo effetto “camicia da notte” che proprio non si addice a Sua Maestà.

Letizia di Spagna, i pantaloni in pelle rossa di Hugo Boss

Ma l’errore è presto superato. Infatti, l’indomani Letizia e Felipe sono di nuovo i protagonisti di una nuova premiazione ed è l’occasione perfetta del riscatto. La Reina consegna i Premi Nazionali dello Sport a Palazzo, presentandosi con alcuni cavalli di battaglia del suo guardaroba.

Lasciato appeso nell’armadio l’abito romantico, sfoggia al contrario i suoi grintosi pantaloni in pelle rossa, di Hugo Boss, che sono ormai diventati iconici. Si tratta di un modello carrot che Letizia abbina a una raffinata camicia in seta bianca con fiocco al collo, firmata Carolina Herrera, che sappiamo essere un altro suo must have, rubato – a dire il vero – a Lady Diana.

La prima volta che ha indossato quei pantaloni era a Barcellona nel novembre 2022. Da allora la Reina li ha proposti svariate volte nel 2023, specialmente durante le udienze a Palazzo.

Come accessori ha scelto una cintura bianca e delle décolleté rosse di Magrit. Al solito i gioielli sono essenziali: gli orecchini a goccia, creati da PDPAOLA, che costano 99 euro e il suo anello Coreterno ispirato a Dante.

Letizia di Spagna, sguardo fulminante a Felipe

Tra consegna di un riconoscimento e l’altro, Letizia non ha mancato di far sentire il suo sguardo penetrante su Felipe. I Reali, seduti l’uno accanto all’altra, si sono scambianti qualche battuta sorridendo. Ma poi, mentre Felipe restava a testa china, Letizia gli ha dato un’occhiataccia da mettere paura.

In effetti, a Corte come in famiglia, è nota la severità della Reina e l’inflessibilità con cui mantiene l’ordine e la disciplina sotto tutti i punti di vista.