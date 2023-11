Fonte: Getty Images Letizia di Spagna dà il meglio al Premio Cerecedo: i look migliori e quelli controversi

Letizia di Spagna anche quest’anno lascia senza fiato alla cerimonia dei Premi Cerecedo per il giornalismo. La Reina indossa un tailleur pantaloni bianco latte di Hugo Boss con top lingerie e accessori d’oro. Il tutto è impreziosito dagli orecchini floreali con diamanti che restano avvolti dal mistero.

Letizia di Spagna, il tailleur bianco del potere

Letizia di Spagna ci continua a deliziare coi suoi look, non sempre in linea col classico dress code di Corte. Da sempre la moglie di Felipe fa quello che vuole col suo guardaroba, osando spesso. Dopo averla vista col trench in pelle e col tubino blu che lasciava nude le spalle, la Reina ha preparato un outfit fantastico e innovativo per la 40esima edizione dei Premi Cerecedo cui tiene molto da ex giornalista qual è.

Di solito per questo evento di gala Donna Letizia opta per abiti da cocktail sofisticati o controversi, come il mini dress con frange che fece tanto discutere. Ma per l’edizione 2023 ha scelto il vero look del potere, il tailleur pantaloni, sempre più scelto dalle sue colleghe Regine e Principesse.

Letizia ovviamente sfoggia un completo giacca e pantaloni, firmato Hugo Boss, il suo stilista preferito. E lo ha voluto bianco, molto più chic del pur sempre intramontabile nero.

Letizia di Spagna, dettagli in oro

La Reina aggiunge un tocco di femminile seduzione indossando sotto il blazer monopetto un top di seta, bordato in pizzo, che ricorda tanto la lingerie. Mentre per l’effetto glamour punta sugli accessori d’oro: clutch e slingback metallizzate con tacco appositamente midi per i problemi al piede che ha Sua Maestà. Anche con gli accessori Letizia va sul sicuro, perché si affida a Magrit, il suo brand favorito in fatto di borse e scarpe.

Letizia di Spagna, gli orecchini del mistero

Donna Letizia impreziosisce il suo look con un paio di orecchini in diamanti a forma di fiore. È di fatto l’unico gioiello importante che porta durante la serata di gala. La Reina infatti non ama i monili troppo vistosi e anche negli appuntamenti più glamour evita di esagerare. Naturalmente se la tiara e d’obbligo, la indossa, ma sempre senza troppo caricarsi di pietre preziose. Il suo stile di fatto è less is more.

In particolare, gli orecchini indossati da Letizia ai Premi Cerecedo hanno una storia speciale. Infatti, nessuno, nemmeno i più autorevoli commentatori reali spagnoli, sa chi li ha realizzati, malgrado appartengano alla Regina da diversi anni. Un mistero che al momento resta irrisolto e che li rende ancora più affascinanti.