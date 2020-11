Letizia di Spagna lascia senza fiato ai Premi Cerecedo

La consegna del Premio giornalistico Francisco Cerecedo è l'occasione in cui Letizia di Spagna dà il meglio di sé in fatto di look. L'atteso appuntamento annuale vede la Regina sfavillare in outfit ricercati e glamour, a volte controversi, altri meno riusciti ma sempre di sicuro effetto