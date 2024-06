Fonte: IPA Letizia di Spagna

La regina Letizia di Spagna è arrivata in Guatemala. Il suo è stato un viaggio breve ma molto importante, svolto a sostegno dell’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Non una trasferta di piacere, nessun evento glamour. Al contrario, la volontà di offrire visibilità e supporto concreto ai progetti che si impegnano per sostenere le comunità più svantaggiate. E il suo look, naturalmente, era ben adeguato all’occasione.

Il look da viaggio della regina Letizia

Accessorio irrinunciabile dell’intero soggiorno di Letizia di Spagna in Guatemala è stato il gilet rosso, simbolo dell’AECID, che la regina ha tenuto indosso anche durante la conferenza stampa e le foto ufficiali, per offrire la massima visibilità all’associazione impegnata nel sociale. Sulla scia del gilet, anche tutto il resto dell’outfit è stato improntato a semplicità e, soprattutto, praticità.

Fonte: IPA

Da copiare per le prossime vacanze, quelle più avventurose, il look di Letizia. Semplici pantaloni kaki dal taglio dritto, tecnici e con tasche a sufficienza, ma di un tessuto spesso che li fa sembrare quasi dei jeans. E una camicia bianca che, nonostante quel che si creda, con il cotone fresco e le maniche che possono essere tirate su all’occorrenza è uno dei capi più comodi da utilizzare durante trekking e scampagnate.

La stessa versione è stata proposta da Letizia si in visita alla First Lady del Guatemala che al momento dello sbarco in aeroporto. In quest’occasione, però, non dovendo ancora passeggiare nel fango, la Reina ha optato per dei pantaloni più chiari e leggeri, sostituendo gli scarponcini scuri a delle sneakers bianche. E sono proprio le calzature il punto forte dello stile della regale spagnola in viaggio.

Tendenza barefoot

Fonte: IPA

Quelli scelti da Letizia non sono semplici scarponcini da trekking, ma innovative calzature barefoot. Termine che, letteralmente, significa “a piedi nudi”. Si tratta di scarpe realizzate senza plantari sul fondo, né dislivelli. Il tallone resta alla stessa altezza delle dita (così come quando camminiamo scalzi) e le dita hanno tutto lo spazio per stare nella loro posizione naturale, senza essere compresse dal tessuto. Inoltre, le barefoot shoes consentono l’utilizzo di tutti i muscoli del piede e tutti i movimenti fisiologici della caviglia.

Letizia ha iniziato a utilizzare le sneakers barefoot anche agli eventi ufficiali lo scorso maggio. Si trattava di una questione pratica: dopo un infortunio al piede la regina ha dovuto abbandonare per un po’ i tacchi alti. Ma la necessità si è trasformata in piacere e anche in nuova tendenza. Tutti hanno notato le particolari calzature e, da quando le ha sfoggiate Letizia, le barefoot sono andate a ruba. Un trend proseguito anche dalle sfilate, che hanno contrapposto le scarpe minimal ad abiti strutturati o iperfemminili.

Perché le barefoot non sono necessariamente sneakers o scarponcini, lo stesso principio di ergonomicità è applicato anche a modelli più raffinati come scarpe di tele, ballerine, infradito e sandaletti. Adatte, insomma, a qualsiasi tipo di vacanza, purché vi sia da camminare.