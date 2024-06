Letizia di Spagna, il tailleur lavanda banale con la giacca troppo grande

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha iniziato la sua agenda di lavoro con un evento benefico a Santander dove la Reina si è presentata con un tailleur pantaloni, color lavanda, che ha proposto in più occasioni. Ma questa volta sbaglia gli abbinamenti e il look è risultato troppo piatto. Senza contare che la giacca oversize la rende goffa e persino lei se ne accorge mentre sale sul palco e cerca di rimediare.

Dopo il viaggio in Guatemala in cui la Reina ha sfoggiato il perfetto look casual con camicia bianca e scarponcini, Letizia di Spagna ritorna al lavoro in Spagna e si presenta all’appuntamento con il più classico degli outfit da working girl, il tailleur pantaloni. Un completo che lei stessa, assieme a Kate Middleton, ha contribuito a rendere iconico anche tra le teste coronate.

Letizia di Spagna, il tailleur lavanda troppo largo

Letizia sceglie un classico del suo guardaroba, il tailleur color lavanda del brand Bleis Madrid, composto da un blazer oversize, monopetto, dotato di tasche laterali e taschino e pantaloni dritti, lunghi fino alla caviglia. Il completo appartiene alla collezione resort 2022.

Letizia ha debuttato con questo ensemble nel settembre 2021 e questa è la quarta volta che lo ripropone. In ogni occasione lo ha abbinato in modo diverso: nelle prima lo ha indossato con un top lingerie; nella seconda con un top ricamato con dei fiori, nella terza con una camicia fantasia di Zara e infine con una t shirt bianca basic.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, il look scialbo

L’abbinamento non è dei più felici, perché rende l’insieme troppo piatto. Avrebbe dovuto tenere infatti presente che non avrebbe avuto modo di arricchire il look con accessori ricercati, essendo costretta a indossare le sneaker bianche del brand britannico Vivobarefoot, modello Geo Court III, a causa della micro frattura che si è fatta a uno dei due piedi.

Anche per quanto riguarda i gioielli, Letizia non ha presentato alcuna novità. Si sa che la Regina non ama preziosi troppo vistosi quando si reca agli appuntamenti di lavoro e così ha sfoggiato orecchini a cerchio della marca Alhaja Cult Store, modello Flamenco, placcati in oro. Ovviamente non mancava il suo anello Coreterno.

Tenuto conto, poi, del color lilla davvero difficile da indossare e dai volumi ampi, che non le giovano mai, della giacca, l’outfit della Reina è piuttosto deludente (e non è la prima volta). Sembra che Letizia se ne sia accorta e abbia cercato di rimediare.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna in difficoltà col piede fratturato

Infatti, quando si è alzata per prendere la parola, si è guardata la giacca dandole un’aggiustatina ma è evidente che le è troppo larga e troppo lunga. Forse la moglie di Felipe ha perso qualche chilo recentemente e questo tailleur non fa più per lei.

Fonte: Getty Images

Tra l’altro, è sembrata leggermente in difficoltà col piede fratturato. Quando si è fermato davanti ai microfoni per pronunciare il discorso, ha appoggiato il peso sull’altra gamba per cercare di sollevarlo.