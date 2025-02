Letizia di Spagna, la spilla inestimabile e l’errore banale del tailleur grigio

Il cambio di look di Letizia di Spagna: prima il tailleur in tweed con la spilla antica e inestimabile, poi il completo grigio perfetto ma banale

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è nel pieno della sua agenda di lavoro settimanale. Due appuntamenti e di conseguenza due look a poche ore di distanza, entrambi all’insegna della sobrietà. Ma se il tailleur blu navy con spilla antica modificata è la quintessenza dell’eleganza, il completo grigio low cost pecca di banalità. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, il tailleur di tweed blu

Letizia di Spagna, insieme al marito Felipe, ha ricevuto a Palazzo il Presidente egiziano, Abdelfatah El-Sisi, cui hanno offerto un pranzo di Stato. Visto l’incontro formale la Reina ha optato per un tailleur in tweed blu navy, il colore dall’eleganza classica per antonomasia.

Fonte: IPA

Il completo di Letizia si richiama volutamente allo stile di Chanel. Fu infatti Coco la prima a introdurre il tailleur in tweed, trasformandolo in un’icona di stile. L’ensemble è composto da una giacca con maniche a trequarti e scollo rotondo e da una longuette dritta fino ai polpacci. La Regina ha aggiunto una cintura in vita per sottolineare la silhouette. Ai piedi porta delle décolleté blu con tacco midi, per il suo problema ai piedi, firmate Magrit, il suo marchio di calzature preferito.

Letizia di Spagna, la spilla antica modificata

Spicca nel look formale di Donna Letizia, la spilla appuntata alla giacca. Il gioiello appartiene è antico, anche se è stato modificato. La spilla che appartiene ai cosiddetti “gioielli di passaggio” è composta da una grande perla centrale, circondata da brillanti. Fu indossata dalla Infanta Isabella e dalla Regina Vittoria Eugenia che possedevano altri monili simili.

“Una spilla con una grande perla grigio chiaro circondata da diamanti e dalla quale pende una perla a forma di pera“: così la descrisse Vittoria Eugenia nel suo testamento. La descrizione non corrisponde a come è adesso il gioiello, perché Letizia lo ha modificato, togliendo la perla pendente.

Fonte: IPA

La Reina indossa la spilla solo in circostanze formali, essendo molto impegnativa. Ad esempio l’ha portata al funerale di Costantino di Grecia nel 2023 o durante la Pasqua militare del 2022. In quell’occasione la spilla le cadde a terra e fu Felipe a raccoglierlo e a rimetterglielo.

Da notare anche gli orecchini a bottone, piccoli e discreti, che Letizia ha abbinato alla spilla. Sono in oro bianco con diamanti di Ansorena.

Letizia di Spagna, il tailleur grigio banale

Decisamente diverso è lo stile scelto da Letizia per l’incontro con il consiglio di amministrazione della Fondazione FAD Juventud. La Reina ha optato per un classico look da working girl, il tailleur pantaloni. Lo ha scelto grigio chiaro, un colore che non le dona mai particolarmente.

Fonte: IPA

Anche se l’ensemble di Mango sembra disegnato su di lei, infatti esalta perfettamente la sua figura. Il tailleur è composto da una giacca sciancrata monopetto e dei pantaloni con riga in mezzo che la slanciano. Sotto indossa un gilet grigio e una t-shirt nera. Bocciati i mocassini neri con tacco largo di Massimo Dutti.

Fonte: IPA

Donna Letizia è molto raffinata, ma l’insieme dà l’idea di già visto. È piuttosto banale scegliere un tailleur grigio per una riunione di lavoro.