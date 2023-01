Letizia di Spagna, salvata dall’imbarazzo ai funerali di Costantino II grazie a questa foto

Fonte: Getty Images Funerali Costantino di Grecia, Re e Regine vestiti a lutto

Letizia di Spagna ha evitato che i funerali di Costantino di Grecia si trasformassero in una occasione di imbarazzo per lei e la Regina madre Sofia, sorella del defunto. È bastata una foto che la ritraeva sorridente con la Principessa Marie-Chantal di Grecia per salvarla da una situazione compromettente.

Letizia di Spagna ai funerali di Costantino di Grecia

Letizia di Spagna ha accompagnato suo marito Felipe ad Atene per i funerali di Costantino, ultimo Re di Grecia, fratello di Sofia di Spagna e zio dell’attuale Sovrano. Alle esequie c’erano naturalmente la Regina madre con suo marito Juan Carlos e moltissime teste coronate europee, tra cui la Principessa Anna d’Inghilterra e Alberto di Monaco ma senza Charlene.

Naturalmente, erano presenti tutti i parenti stretti di Costantino di Grecia, la moglie Anna Maria di Danimarca, e i figli Alessia, Pavlos, Principe della Corona di Grecia e Principe di Danimarca, Nicola, Teodora e Filippo. In particolare Pavlos ha accolto i partecipanti ai funerali del padre davanti alla cattedrale metropolitana di Atena, salutandoli uno a uno, e dimostrandosi particolarmente caloroso coi cugini Felipe di Spagna che ha abbracciato e Letizia di Spagna cui ha fatto il baciamano.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, scenata imbarazzante

Proprio con la moglie di Pavlos, Marie-Chantal Miller, Donna Letizia ha avuto uno scontro piuttosto acceso via social che ha rischiato di spaccare la famiglia. Il dissidio tra le due donne infatti ha creato grande disagio a Palazzo.

I fatti risalgono al 2018 quando durante la messa di Pasqua nella cattedrale di Palma di Maiorca, Letizia impedì ai fotografi di ritrarre sua suocera Sofia con le figlie Leonor e Sofia. La Regina madre fu ripresa mentre tentava di abbracciare le nipoti. La Reina è quindi intervenuta camminando davanti a loro per impedire che le telecamere inquadrassero la suocera con le sue figlie. A quel punto, Felipe è intervenuto mettendosi tra la madre e la moglie, nel tentativo di stemperare la tensione. Fu poi girato un secondo video dove Sofia baciava sulla testa Leonor e subito dopo Letizia passava la mano sul capo della figlia, quasi a cancellare quel bacio.

Quelle scene divennero virali e in Spagna scoppiò il caso. La Principessa Marie-Chantal, moglie del nipote di Sofia, Pavlos, quindi intervenne e fece un commento su Twitter che era una palese critica nei confronti di Letizia. Scrisse infatti: “Nessuna nonna merita quel tipo di trattamento“, rischiando di creare una spaccatura all’interno della Famiglia Reale tra i sostenitori di Donna Letizia e quelli di Donna Sofia.

Letizia di Spagna, la foto con Marie-Chantal di Grecia

Le tensioni tra suocera e nuora sono andate stemperandosi nel tempo, anche se i rapporti tra le due donne restano distanti. I funerali di Costantino di Grecia hanno riunito tutti i rami della famiglia e per Letizia ha voluto compiere un gesto per evitare che si verificassero altri imbarazzi o situazioni ambigue.

Così, alla vigilia della cerimonia funebre, la Reina si è fatta fotografare a braccetto di Marie-Chantal, mentre parlano fitte fitte sorridendo. Con questo scatto ha quindi dimostrato che ogni contrasto tra loro è stato appianato e che regna la più perfetta armonia, fugando ogni tipo di dubbio su possibili rancori pregressi.

Chi è Marie-Chantal di Grecia

Nata Marie-Chantal Miller nel 1968, è sposata al Principe Pavlos, figlio di Costantino II di Grecia, dal 1995 acquisendo il titolo di Principessa della corona greca e Principessa di Danimarca. Dal matrimonio sono nati cinque figli. Marie-Chantal lavora come autrice di libri per bambini, illustratrice e stilista.