Letizia di Spagna affascina in rosso, muscoli in vista ed effetto nude

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna torna a sedurre in rosso, e non casualmente, per accogliere la Nazionale di calcio che ha vinto gli Euro 2024. La Regina indossa un abito di Carolina Herrera attillato e con chiusura zip sul corpetto. Un look che esalta decisamente tutto il suo fascino, facendo dimenticare per un attimo i pettegolezzi sul suo presunto tradimento che ha dell’incredibile. Infatti, lei e Felipe sembrano in perfetta armonia. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, abito rosso di Carolina Herrera

Letizia di Spagna e Felipe hanno ricevuto in udienza a Palazzo della Zarzuela a Madrid i calciatori della Nazionale di calcio, dopo che il Re e sua figlia Sofia hanno assistito personalmente al loro trionfo a Berlino agli Euro 2024.

Fonte: Getty Images

Dopo aver indossato l’abito bianco con tulipani neri, la Reina non poteva non scegliere di indossare il rosso, il colore della maglia della Nazionale. Senza contare che il rosso è la tonalità che più le dona. Donna Letizia ha quindi optato per un abito rosso, firmato Carolina Herrera. Si tratta di un abito a maniche molto corte che mettono in mostra i muscoli scolpiti delle braccia sempre molto evidenti, gonna ampia con tasche integrate, zip centrale e sciancrato in vita a esaltare la silhouette della Reina.

L’abito non è un nuovo acquisto ma appartiene all’armadio della Regina dal 2019, quando lo ha indossato per incontrare la Nazionale di basket dopo che aveva vinto la Coppa del Mondo. Poi lo ha indossato nel 2021 per salutare gli atleti in partenza per le Olimpiadi di Tokyo. Infine, l’abbiamo vista con questo abito nel 2022 per l’unico evento non legato allo sport.

Evidentemente il modello creato da Carolina Herrera è considerato da Letizia l’ideale per celebrare gli sportivi spagnoli, evidentemente proprio per il suo colore.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, effetto piedi nudi

La Reina, quest’ultima volta, lo ha abbinati a dei sandali effetto nude, con un tacco comodo e largo da 5 cm e mezzo per i problemi che ha ai piedi, di & Other Stories, anche questi riciclati, che costano 109,99 euro ma si trovano in saldo a 99 euro.

Letizia ha impreziosito l’outfit con gli orecchini con diamanti e rubino, creati da Gold & Roses, che valgono 1.680 euro. I pendenti sono stati indossati da Leonor il 12 luglio durante il suo viaggio in Portogallo dove si è presentata con un tailleur pantaloni rossi.

All’udienza erano presenti anche le figlie di Letizia e Felipe, Leonor e Sofia. Le due ragazze hanno optato per un look casual e celebrativo, indossando pantaloni bianchi, maglia della Nazionale e sneaker. Mentre Felipe indossava un classico completo giacca e cravatta.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna e il presunto amante

Le Loro Maestà sembravano molto felici e orgogliosi delle Furie Rosse, per niente adombrati dalle voci scottanti messe in circolo da Jaime Del Burgo, ex cognato della Regina, che sostiene di essere stato il suo amante e di sentirla ancora al telefono costantemente.

Non solo, ha rivelato che Letizia e Felipe vivono da separati in casa e che appaiono in pubblico sono per mantenere un’immagine di facciata.