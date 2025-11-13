Letizia di Spagna, furore in Cina: niente tiara alla cena di gala ma l’abito è spettacolare

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha decisamente conquistato la Cina coi suoi meravigliosi look, ricercati al punto giusto per sbalordire senza però eccedere nell’opulenza. La Reina ha superato se stessa con l’outfit della cena di gala dove ha indossato un abito spettacolare di Carolina Herrera che non ha fatto sentire la mancanza della tiara.

Letizia di Spagna, furore in Cina

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno intrapreso il loro primo viaggio di Stato da Sovrani in Cina. La coppia è stata accolta dal Presidente Xi Jinping e da sua moglie, la First Lady Peng Liyuan con una cerimonia fastosa a Pechino.

Per l’occasione la Reina ha indossato un cappotto grigio con maxi fiori ricamati, che si richiamava allo stile orientale, firmato Carolina Herrera. L’impatto di questo look è stato estremamente positivo. Probabilmente Letizia ha acquistato il capospalla mesi fa proprio per questo viaggio di Stato. Ma, malgrado l’enorme successo della mise, la Regina doveva ancora dare il meglio di sé con l’abito scelto per la cena di gala.

Letizia di Spagna, l’abito coi fiori tridimensionali di Carolina Herrera

Donna Letizia si è affidata ancora una volta a Carolina Herrera per il suo look da sera. E non ha sbagliato. La Reina ha optato per un outfit decisamente importante ma lontano dal dress code della Corte spagnola. Dunque, niente abito lungo e pomposo, dalle fogge fiabesche, niente coccarde, onorificenze, maxi gioielli e tiare.

Di nuovo Letizia ha cercato di ispirarsi allo stile orientale coi dettagli floreali del suo abito e di rispettare la tradizione cinese che non ama gli sfarzi.

IPA

La Reina ha infatti indossato un abito di Carolina Herrera composto da una sottoveste nera, senza spalline, sciancrata in vita, con gonna lunga fino alle caviglie e spacco laterale. Il vestito è completato da una sorta di coprispalle o corpetto corto fino al décolleté in tulle bianco ricamato con piccoli fiori in 3 D.

L’abito non è nuovo. Infatti, Letizia lo aveva già indossato due anni fa ai Premi Principessa delle Asturie. Ma si è mostrato perfetto anche per un banchetto di Stato.

La Reina lo ha abbinato a delle slingback in vernice nera dal tacco midi, per i suoi problemi ai piedi, di Magrit (260 euro) e a una clutch nera.

IPA

Letizia di Spagna rinuncia alla tiara ma indossa perle e diamanti

Alla cena di gala Letizia ha rinunciato alla tiara. Ma ha optato per un paio di orecchini che sono tra i suoi preferiti, ossia quelli realizzati con diamanti e perle australiane che indossa spesso per eventi formali diurni, come durante le celebrazioni della Festa nazionale.

IPA

Gli orecchini sono una creazione Ansorena e la Reina li mette in mostra raccogliendo i capelli in un elaborato chignon che ricorda quello laterale sfoggiato recentemente da Kate Middleton durante la commemorazione del Giorno dell’Armistizio.