Letizia di Spagna conquista la Cina: cappotto-gioiello ricamato da 5.170 euro

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è voltata con suo marito Felipe in Cina per una visita di Stato. Dopo una giornata trascorsa a Pechino, i Sovrani hanno preso parte alla cerimonia di benvenuto che si è tenuta presso la Grande Sala del Popolo. Si è trattato dell’impegno più formale del tour dove la Reina si è presentata con un magnifico cappotto finemente ricamato, firmato Carolina Herrera, dalla foggia orientale.

Letizia di Spagna attrae alla cerimonia di benvenuto in Cina

Letizia di Spagna ha trascorso con Felipe la prima giornata della sua visita di Stato in Cina, martedì 11 novembre, partecipando a diversi eventi con il Presidente Xi Jinping e sua moglie, Peng Liyuan che erano stati ricevuti dalle Loro Maestà a Madrid sette anni fa. La Reina aveva sfoggiato un abito fucsia e uno verde di grande impatto, anche se ha riservato il suo look più sensazionale per la cerimonia di benvenuto che si è svolta il 12 novembre, dunque il giorno successivo al loro arrivo a Pechino.

Letizia e Felipe sono stati ricevuti con tutti gli onori dal Presidente cinese e dalla First Lady. Quest’ultima e la Reina hanno poi visitato il Centro Dimostrativo di Pechino per i Servizi alle Persone con Disabilità, mentre i rispettivi mariti erano impegnati in un incontro bilaterale.

Letizia di Spagna fa sensazione col cappotto di Carolina Herrera

Donna Letizia si è dunque presentata alla cerimonia di benvenuto con un cappotto sartoriale grigio, ricamato con enormi fiori rosa di varie sfumature che fanno dal fucsia al confetto, dalla forma a trapezio, chiuso con una cintura. Il capospalla è una creazione di Carolina Herrera, ispirata all’oriente. Il suo costo? Circa 5.170 euro, davvero un modello esclusivo

Getty Images

Appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2024-2025, presentata in passerella a febbraio. Ciò significa che Letizia ha acquistato probabilmente questo cappotto molti mesi fa, forse già in previsione di indossarlo durante la sua prima visita di Stato in Cina. In effetti non lo aveva ancora messo in nessun altra occasione. L’intento era quello di fare sensazione e ci è riuscita perfettamente. La Reina ha attratto gli sguardi di tutti con questo outfit molto raffinato ma di grande impatto, reso tale anche dai sapienti abbinamenti.

Getty Images

Letizia di Spagna, bella in rosa

Per rendere il cappotto in punto focale del suo look, Donna Letizia ha scelto di coordinarlo a un abito midi, dal corpetto aderente e gonna svasata, nelle stesse tonalità rosa dei fiori ricamati.

IPA

Il rosa è il suo colore del momento e lo sceglie anche per gli accessori: borsa e slingback con mini tacco, entrambe di Magrit, che aveva indossato durante il suo viaggio in Italia nel 2024. E per proteggersi dal freddo ha annodato intorno al collo una maxi sciarpa fucsia.

Getty Images

Come nel suo stile i gioielli sono discreti. La Reina ha optato per un paio di orecchini a lobo con piccoli diamanti di Gold & Roses. Mentre i capelli sono lasciati sciolti e fermati con un cerchietto sottile.