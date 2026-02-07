Letizia di Spagna abbandona il lutto e osa col rosso

IPA Letizia di Spagna

Dimenticate il rigore del nero e il volto segnato dalla sofferenza dei giorni scorsi. Letizia di Spagna è tornata e lo ha fatto nel modo che meglio le riesce: attraverso lo stile. La Reina si è riappropriata del suo colore simbolo, quel bel rosso vermiglio che comunica, in questo caso, la sua voglia di rinascita, meglio di mille discorsi ufficiali. Ancora una volta, Donna Letizia ci insegna che la scelta consapevole di un capo può essere una forma di comunicazione molto potente: abbandonare il nero per il rosso dopo un lutto nazionale, per lei anche privato, è un modo per dire ai suoi sudditi che la vita continua.

Letizia torna al rosso, colore che ama

L’occasione è stata l’ultimo impegno ufficiale a Madrid, dove Letizia di Spagna ha accompagnato il marito, Re Felipe, alla riunione del Consiglio di Amministrazione Reale della Galleria delle Collezioni Reali, che ha lo scopo di supportare e fornire consulenza tecnica al Consiglio di Amministrazione del Patrimonio Nazionale.

Per la prima volta dallo scorso 15 gennaio, quando è iniziato il lutto per la scomparsa dell’amata zia, la Principessa Irene di Grecia, la Reina ha scelto di indossare capi di altri colori. Le immagini parlano chiaro: nel suo look, formale ma chic, spezza la severità del grigio e del nero con una sferzata di vitalità.

Splendido il blazer strutturato con fantasia Principe di Galles firmato Carolina Herrera, caratterizzato da una chiusura monopetto con tasche a patta, revers a lancia e bottoni neri e impreziosito da sottili linee rosse nella trama che richiamano perfettamente il sottogiacca.

IPA

Sotto il blazer, infatti, fa capolino una blusa di un bel rosso acceso dal girocollo essenziale che illumina l’incarnato della Sovrana, comunicando sicurezza e determinazione. Nella parte inferiore, Letizia ha abbandonato la gonna, puntando su un paio di pantaloni neri dal taglio svasato, che slanciano la figura.

Un look da vera “Working Royal”, perfetto per essere elegante senza risultare eccessivamente formale.

Gli accessori della Reina

Al suo arrivo, per proteggersi dal freddo di febbraio, Letizia di Spagna era avvolta nel suo sontuoso cappotto a trapezio lungo fino al ginocchio in lana double-face, con collo e parte anteriore drappeggiati con chiusura a cintura abbinata, tasche e spacchi laterali. Il modello, dal taglio a vestaglia, porta ancora una volta l’inconfondibile firma di Carolina Herrera, la stilista preferita della Sovrana.

IPA

Per completare il look, ha scelto accessori coordinati che sono una delizia. Ai piedi niente tacchi a spillo proibitivi: per affrontare con agilità (e senza conseguenze) gli impegni della giornata e non affaticarsi, ha optato per dei pratici mocassini con tacco quadrato, firmati Massimo Dutti. Anche questi, come sempre, riciclati dal suo guardaroba.

Menzione speciale per la Victoria Insigna Bag, la borsa firmata Herrera in pelle e con manico, e anche per il beauty look della Regina: al grido di “Less is more”, Letizia ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle con piega liscia, puntando su un make up dai toni naturali.