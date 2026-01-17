Letizia di Spagna, con Leonor e Sofia alla preghiera funebre per Irene di Grecia

Letizia di Spagna, insieme alle figlie Leonor e Sofia, ha partecipato alla preghiera funebre organizzata a Madrid per Irene di Grecia

Letizia di Spagna, insieme al marito Felipe e alle figlie Leonor e Sofia, ha preso parte alla preghiera commemorativa per la Principessa Irene di Grecia, scomparsa il 15 gennaio. Tutti i membri della Famiglia Reale spagnola, come consuetudine, hanno indossato abiti scuri.

Letizia con Leonor e Sofia per l’ultimo saluto a Irene

La scomparsa della Principessa Irene, sorella della Regina Sofia, ha segnato una grave perdita per la Famiglia Reale spagnola. I funerali dell’83enne si svolgeranno lunedì 19 gennaio in Grecia, ma nelle scorse ore è si è svolto a Madrid il primo servizio commemorativo in suo onore.

La preghiera funebre ha avuto luogo presso la Cattedrale greco-ortodossa dei Santi Andrea e Demetrio, nella capitale spagnola. All’evento ha preso parte anche Letizia di Spagna, accompagnata dal marito Felipe. La Reina, fasciata in un cappotto nero, ha puntato su sciarpa e guanti per proteggersi dalle rigide temperature invernali.

Anche Leonor e Sofia, seguendo quanto prescritto dall’etichetta, hanno scelto il total black: discrete e formali, le due giovani Principesse hanno rinunciato a make-up e accessori vistosi, cercando di dare sostegno in un momento così difficile alla nonna Sofia, legatissima alla sorella scomparsa.

Letizia di Spagna sarà ai funerali di Irene

La salma di Irene di Grecia sarà trasportata domenica 18 gennaio da Madrid ad Atene, a bordo di un volo speciale. Nella capitale greca, si svolgerà lunedi 19 febbraio il servizio funebre presso la Chiesa Metropolitana, mentre la sepoltura avrà luogo nel cimitero di Tatoi.

La presenza di Letizia all’evento è stata già confermata: al funerale prenderà parte la Famiglia Reale al gran completo, incluse le Principesse Leonor e Sofia e il Re Felipe. Non sarà presente, per problemi di salute, Juan Carlos I.

Sono attesi in Grecia diversi membri della nobiltà del Vecchio Continente, ma tra loro non dovrebbe figurare Re Carlo III: né il sovrano britannico né altri membri della Royal Family hanno preso parte alle celebrazione commemorativa di Madrid, e quasi sicuramente non presenzieranno neppure alle funzioni ad Atene. Lecito aspettarsi, invece, la presenza della Famiglia Reale greca e di quella danese.

Chi era Irene di Grecia

Irene di Grecia è morta a 83 anni, il 15 gennaio, a Madrid. La donna combatteva da anni con una grave malattia neurodegenerativa con declino cognitivo: ad assisterla, fino all’ultimo respiro, sua sorella Sofia. Irene era la terzogenita di Paolo e Federica di Hannover: nata nel 1942 durante l’esilio sudafricano dei sovrani greci, ha avuto una vita molto intensa, trascorsa tra Atene, Roma, l’India e, infine, Madrid.

Appassionata di arte, musica e meditazione, Irene non si era mai sposata, rappresentando un importante punto di riferimento per la sua famiglia. In particolare, aveva sviluppato un rapporto simbiotico con Sofia, della quale era diventata insostituibile confidente e con cui viveva nella residenza di Zarzuela.

“La mia vita è stata lo stesso molto appagante. Ci sono altri tipi di amore che possono riempirti completamente”, aveva dichiarato a più riprese Irene. Per la sua discrezione e la sua saggezza, la Principessa era molto amata e rispettata da tutte le teste coronate del Vecchio Continente.