Irene di Grecia, polemica per il testamento: Leonor e Sofia escluse

La Principessa Irene di Grecia è venuta a mancare il 15 gennaio del 2026: l’amata sorella della Regina Emerita Sofia di Spagna si è progressivamente spenta a causa di un declino cognitivo che negli ultimi tre anni l’ha consumata. A pochi giorni dai funerali, è sorta una polemica in merito alla scelta del testamento: Irene di Grecia avrebbe scelto di destinare il suo ingente patrimonio a Irene Urdangarin, che è la principale beneficiaria. Con lei, oltre a condividere il nome, aveva un rapporto molto stretto. Dal testamento sarebbero state escluse la Principessa delle Asturie, Leonor, e l’Infanta Sofia.

Irene di Grecia, a chi va il suo patrimonio

Tra gli eredi della Principessa di Grecia, Irene, ci sarebbero Irene Urdangarin e gli altri figli dell’Infanta Cristina (sorella di Re Felipe, padre di Sofia e Leonor) e di Iñaki Urdangarin, una parte della famiglia che ha mantenuto un rapporto molto stretto con la Principessa Irene negli anni. Il fuoco della polemica, tuttavia, non si è fatto attendere ed è divampato in pochi minuti sui media spagnoli, dopo quanto svelato da ESDiario. Non ci sarebbero delle tensioni dietro alla scelta, che sarebbe puramente affettiva. Anche le ragioni sarebbero strettamente personali.

La Principessa Irene di Grecia ha sempre dato, nel corso della sua vita, priorità ai legami affettivi, e non si è mai attenuta troppo alle considerazioni protocollari o gerarchiche. Irene Urdangarin è anche la figlioccia della Principessa, la principale destinataria del patrimonio. Le persone vicine alla Principessa Irene hanno però aggiunto: “Non ci sono offese o allontanamenti: è una decisione consapevole di dare priorità alla vicinanza quotidiana e all’affetto personale rispetto alla discendenza istituzionale”.

L’ultimo saluto a Irene di Grecia

Ad Atene si è tenuto l’ultimo saluto alla Principessa Irene, un momento di dolore che ha visto la Famiglia Reale stringersi in un abbraccio pubblico. La Regina Emerita Sofia di Spagna, solitamente un esempio di controllo istituzionale, è apparsa per la prima volta fragile, quasi smarrita. Sono state le giovani Leonor e Sofia a farle da scudo, restandole accanto per tutta la cerimonia. Un addio che ha visto protagoniste anche Irene Urdangarin e Victoria Federica: sono state loro a portare i cuscini con le onorificenze della zia.

Ma come in ogni vicenda Reale che si rispetti, le ombre non sono mancate, e hanno il volto del Re Emerito Juan Carlos I. La sua sedia vuota ha scatenato diverse indiscrezioni, molto più delle scuse ufficiali legate a presunti problemi di salute che gli avrebbero impedito di volare. La verità, sussurrata con insistenza dai corridoi più informati, sarebbe un’altra, secondo la giornalista Pilar Eyre. Pare infatti che la Casa Reale gli abbia negato il permesso di dormire al Palazzo della Zarzuela, scatenando una reazione di puro puntiglio. “Dicono che non stesse bene e che i medici gli abbiano consigliato di non volare. Mi è stato detto che non è vero. Sarebbe venuto, ma la Casa Reale gli ha ricordato che non poteva pernottare al Palazzo della Zarzuela. E alla fine ha detto che non sarebbe venuto”, ha rivelato.