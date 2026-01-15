Morta Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di Spagna

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Irene di Grecia con la famiglia reale spagnola

La Regina Sofia di Spagna, suocera di Letizia, ha subito una perdita devastante. È morta sua sorella minore, la Principessa Irene di Grecia: aveva 83 anni. Da tempo, la donna, zia di Re Felipe, lottava con problemi di salute e soffriva di deficit cognitivi. Sofia è sempre stata al suo fianco, soprattutto negli ultimi anni e già questa settimana aveva deciso di annullare alcuni importanti impegni.

È morta Irene di Grecia, la dichiarazione della famiglia reale spagnola

La morte di Irene di Grecia è stata confermata dalla casa reale spagnola con una breve dichiarazione: “Le Loro Maestà il Re e la Regina e Sua Maestà la Regina Sofia si rammaricano di annunciare la scomparsa di Sua Altezza Reale la Principessa Irene di Grecia, avvenuta oggi alle 11:40 presso il Palazzo della Zarzuela a Madrid”.

Nelle prossime ore, il dipartimento di comunicazione della Casa Reale fornirà informazioni in merito alle cerimonie che si terranno in Spagna per la veglia funebre e il successivo trasferimento della sua bara in Grecia per la sepoltura nel cimitero di Tatoi.

Re Felipe e la Regina Letizia hanno ricevuto la tragica notizia mentre erano al lavoro, entrambi impegnati in diversi impegni professionali. La Regina Sofia è rimasta al fianco della sorella fino alla fine. Qualche giorno fa, ha annullato il suo impegno per questa settimana per starle accanto nel momento più difficile.

L’ultima volta che la Principessa Irene è stata vista in pubblico è stato un anno fa, a febbraio 2025, in occasione delle nozze di suo nipote nonché figlioccio, il Principe Nicola di Grecia e di Chrysi Vardinogiannis. Ha partecipato in sedia a rotelle e sia la regina Sofia che sua nipote, l’Infanta Cristina, sono state molto premurose nei suoi confronti per tutto l’evento.

Irene di Grecia era nota per la sua natura gentile e affettuosa, la sua passione per la cultura e la sua dedizione alle cause umanitarie. E, nonostante il titolo di Principessa, ha sempre preso le distanze dal mondo ostentato che circondava la monarchia e ha rinunciato a una vita propria per occupare un ruolo secondario all’ombra della sorella.

Chi ha avuto l’opportunità di conoscerla ne ha ammirato l’umiltà ma anche la saggezza, forza e dedizione. Per molti la sua vita è stata la prova di come una Principessa possa trovare la propria strada al di fuori dei protocolli tradizionali, scegliendo il servizio al prossimo e la crescita personale come pilastri fondamentali.

Una passione nata durante gli anni trascorsi in India e che è stata il riflesso di una vita di dedizione e nobiltà nel senso più puro.

IPA

Chi era Irene di Grecia, il suo impegno per le mucche

Con la morte di Irene, la Regina Sofia di Spagna dice addio alla sua unica sorella nonché principale confidente, custode dei suoi segreti e con la quale ha vissuto prima l’infanzia in esilio, poi la giovinezza in Grecia e infine la vita adulta a Madrid, dove Irene si è stabilita alla Zarzuela nel 1981 dopo la morte della Regina Federica.

Nata in Sudafrica l’11 maggio 1942, durante uno dei primi esili familiari, Irene mise piede per la prima volta sul suolo greco all’età di quattro anni. Vi rimase fino all’età di dieci anni, quando entrò nel collegio tedesco di Salem, dove fu educata insieme ai suoi fratelli e al cugino, il Principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta.

Al suo ritorno ad Atene, iniziò a godersi la vita da Principessa, cominciando a suonare il pianoforte e nel 1964 divenne erede al trono in seguito alla proclamazione del fratello Costantino, che non aveva figli.

Quei primi anni sono ciò che la Principessa ricorda con più affetto come emerso dalla la biografia scritta dalla giornalista Eva Celada nel 2007. Estremamente discreta e dotata di una profonda vita spirituale, soprannominata dai suoi nipoti Borbone zia Pecu per il suo approccio unico alla vita.

Getty Images

Single per tutta la vita, divenne un’ottima compagna per sua madre, la Regina Federica, dopo che quest’ultima rimase vedova. Insieme si stabilirono nella città indiana di Madras nel 1969. Lì si dedicarono allo studio della filosofia e al confronto tra i costumi dell’induismo e del cristianesimo ortodosso.

Irene, che non ha mai lavorato nella sua vita, ha gestito i 900.000 euro che le sono stati concessi dallo Stato greco quando le loro proprietà sono state espropriate. Ha vissuto anche grazie all’assistenza finanziaria dei suoi fratelli. Ha pagato inoltre una collaboratrice domestica, che non faceva parte dello staff del Palazzo della Zarzuela, che si è presa cura di lei fino alla fine.

La sua unica attività nota è stata la Fondazione Mondo in Armonia, chiusa poi nel gennaio 2024, per “il benessere morale, spirituale e materiale di tutti gli esseri viventi”. Una delle sue prime missioni fu quella di inviare mucche in India nel 1985. Irene, profondamente sensibile a questi animali, considerati sacri nel Paese, cercò di salvarne il maggior numero possibile quando l’Unione Europea dichiarò che quattro milioni di loro dovevano essere abbattuti.

Nel 1985, inviò le prime cento mucche e quattro anni dopo, nel 1989, viaggiò su un aereo con altre 72 mucche donate dal Governo della Cantabria. Dopo la morte della madre traslocò in Spagna, per vivere accanto alla sorella Sofia.

Irene di Grecia, tutti i suoi legami con le altre monarchie europee

L’India ha lasciato su di lei un’impronta profonda, trasformandone per sempre lo sguardo sul mondo. È lì che il suo carattere si è fatto ancora più essenziale, sobrio, quasi ascetico. Negli ultimi anni aveva smesso di tingersi i capelli e aveva scelto una vita lontana dai riflettori, priva di ostentazioni e grandi lussi. Sempre un passo indietro, sempre accanto alla sorella, ma mai davvero fuori scena: perché i suoi legami attraversano, silenziosi, tutte le grandi case reali d’Europa.

Getty Images

Figlia di un Re, Paolo di Grecia, sorella dell’ultimo sovrano di Grecia, Costantino, e della regina Sofia di Spagna, zia di Re Felipe VI. E poi i Windsor. Irene di Grecia era infatti imparentata con il Principe Filippo, duca di Edimburgo, cugino di primo grado di suo padre: un intreccio che la rendeva cugina di secondo grado di Re Carlo.

Pronipote della Regina Vittoria, condivideva questa ascendenza con Carlo XVI Gustavo di Svezia ed era cugina del Re Harald di Norvegia, entrambi discendenti di Cristiano IX di Danimarca. Membro della casa di Glücksburg, Irene era legata anche alla Regina Margherita II, in quella fitta rete genealogica che ha fatto della nobiltà europea una grande famiglia allargata.