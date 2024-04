Fonte: IPA Irene di Grecia e Danimarca con la sorella, la Regina emerita Sofia di Spagna

Irene, Principessa di Grecia e di Danimarca, è una donna dal sangue blu che vanta legami praticamente con le più importanti Famiglie Reali d’Europa, nonché sorella minore della Regina emerita Sofia di Spagna e di Re Costantino II di Grecia, scomparso nel gennaio 2023. Nata a Città del Capo, in Sudafrica, ha vissuto poi in Grecia e in India, dove è rimasta fino alla morte della madre, momento in cui ha deciso di trasferirsi a Madrid per vivere con la sorella Sofia.

Irene di Grecia, l’infanzia con la sorella Sofia di Spagna

Nata a Città del Capo l’11 maggio 1942, Irene era la più piccola dei tre figli nati dall’amore tra l’allora Principe ereditario Paolo di Grecia e la Principessa Federica di Hannover. Allora i genitori erano in esilio dopo l’invasione italiana della Grecia prima e l’occupazione nazista poi, ma fortunatamente la Principessa ha potuto trascorrere l’infanzia nel suo Paese insieme ai fratelli e ai genitori.

I Reali poterono tornare in Grecia nel 1946, quando Irene era ancora piccolissima (aveva soltanto 4 anni), e un anno dopo il padre divenne Re Paolo di Grecia mentre il fratello Costantino, anch’egli bambino, fu nominato ufficialmente Principe ereditario.

Gli anni in India con la madre

Alla morte del padre a causa di un cancro allo stomaco, Costantino salì al trono come successore ma i problemi ben presto vennero a galla. Accusato di pressioni e macchinazioni che portarono al collasso del Governo del Primo Ministro Georgios Papandreou, Re Costantino II di Grecia fu deposto in seguito a un colpo di stato che lo costrinse a fuggire a Roma, dove trascorse parte del suo esilio.

A quel punto la monarchia fu abolita in Grecia e Irene decise di trasferirsi con la madre in India. Sono stati anni molto particolari per la Principessa di Grecia e Danimarca, durante i quali si è avvicinata all’induismo al punto da convertirsi a questa nuova fede. Non si sa quando sia accaduto esattamente, ma secondo un’indiscrezione dell’epoca avrebbe affermato: “Solo i Veda e la filosofia indiana potrebbero mostrare un percorso di pace al mondo… La vita vedica era al di sopra delle caste, della regione, della religione e del paese. La pace nel mondo può essere raggiunta seguendo la vita vedica”.

La passione di Irene per la musica

Oltre alla conversione all’induismo, nella vita di Irene a ricoprire un ruolo molto importante è stata la musica. Le cronache dell’epoca hanno tessuto le lodi dell’allora giovane Principessa, considerata una pianista tra le più brillanti della sua generazione, anche grazie agli insegnamenti della concertista Gina Bachauer.

Per qualche tempo Irene di Grecia è stata proprio una concertista di professione, debuttando all Royal Festival Hall nel 1969 con il Concerto no.2 di Bach, per il quale ricevette una standing ovation di ben tre minuti.

La decisione di vivere in Spagna con Sofia

Nel 1981 un altro evento ha segnato la vita di Irene di Grecia: la morte della madre Federica. A quel punto per la Principessa è giunto il momento di cambiare ancora una volta tutto, così ha deciso di trasferirsi a Madrid dalla sorella Sofia, allora Regina di Spagna.

Da quel momento Irene ha vissuto in un appartamento alla Zarzuela di Madrid, ovvero la residenza reale dove attualmente vivono il nipote Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna, la stessa in cui hanno cresciuto le figlie, la Principessa nonché erede al trono Leonor e l’Infanta Sofia.

La vita sentimentale di Irene

Sulla figura di Irene di Grecia e Danimarca ha sempre aleggiato un certo mistero. Nonostante la popolarità, non ha mai cercato le luci della ribalta e ha sempre tenuto a distanza ogni possibile gossip ma, inevitabilmente, qualcosa nel tempo si è detto a proposito della sua vita sentimentale.

Si dice, ad esempio, che abbia avuto una lunga relazione con un uomo sposato conosciuto quando viveva in Grecia. È nota anche un’altra voce di corridoio – mai confermata, in effetti – secondo la quale l’ormai defunto Re Olav V di Norvegia avrebbe voluto che sposasse l’attuale Re Harald V, suo figlio, ma alla fine il matrimonio sfumò per ragioni tuttora sconosciute.