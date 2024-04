Sofia di Spagna ricoverata in ospedale per un’infezione

La madre di Re Felipe si trova in una struttura di Madrid, dove è stata ricoverata martedì notte

Fonte: IPA Sofia di Spagna

Sofia di Spagna è stata ricoverata in ospedale a causa di un’infezione del tratto urinario. La Regina emerita si trova nella Clinica Ruber di Madrid, dove è arrivata martedì notte 9 aprile per controlli e approfondimenti. La famiglia ha dato l’annuncio precisando che la guarigione si sta rivelando rapida e favorevole. Al momento non è stato svelato quando sarà dimessa.

La Regina emerita Sofia di Spagna è ricoverata in ospedale

“Sua Maestà la Regina Sofia è stata trasferita ieri sera alla Clinica Ruber a causa di un’infezione alle vie urinarie. L’evoluzione è molto rapida e favorevole”, si legge nella breve nota divulgata dal Palazzo reale. Doña Sofia, che aveva in programma di visitare il banco alimentare di Huesca questo venerdì (ma l’appuntamento è stato ovviamente annullato), è ancora sotto osservazione e dalla Zarzuela non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardo le sue condizioni.

È chiaro però che il ricovero sia avvenuto in maniera improvvisa e urgente, decisamente non programmato. A differenza di Don Juan Carlos, che ha subito diversi interventi chirurgici negli ultimi anni, la Regina Emerita ha sempre goduto di ottima salute nonostante lo scorre del tempo.

L’ultimo periodo è stato particolarmente stressante per la Regina Sofia, che un anno fa ha perso il fratello Costantino di Grecia: l’85enne ha partecipato a diversi eventi e occasioni mondane. Tra i tanti non è mancata lo scorso sabato al matrimonio del sindaco di Madrid, José Luis Rodriguez-Almeida con Teresa Urquijo, nipote di Teresa de Borbón y Borbón.

Sofia era elegantissima nel suo tailleur giacca pantalone azzurro e si è concessa pure dei selfie con alcuni invitati tra cui Carla Pereyra, la moglie dell’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone. Nessun segno visibile di malessere o preoccupazione sulla Regina che, anzi, è apparsa molto tranquilla e sorridente.

Lo scorso lunedì, invece, Sofia (con Re Felipe e la Regina Letizia) ha presenziato alla messa funebre in onore del nipote Fernando Gómez-Acebo. Il figlio dell’Infanta Pilar, sorella del Re Juan Carlos, è morto lo scorso primo marzo all’età di 49 anni dopo aver lottato per mesi contro una malattia da insufficienza respiratoria peggiorata a causa del Covid e dell’influenza A.

In precedenza Sofia di Spagna ha trascorso le festività pasquali tra Maiorca e Malaga con la sua famiglia e in particolare con la sorella Irene, che da qualche anno sta combattendo contro l’Alzheimer e alla quale la Regina è legatissima. A quanto pare Sofia tornerà presto alla vita pubblica nonostante questa infezione che l’ha costretta al riposo assoluto per qualche giorno.

L’agenda di Doña Sofia, sebbene sia passata in secondo piano dopo l’abdicazione di Juan Carlos, non ha perso intensità soprattutto per quanto riguarda gli eventi solidali. L’anno scorso ha partecipato a più di venti eventi ufficiali, dimostrando di essere in forma e di stare al passo con i suoi doveri reali.

Infezione a parte Sofia non ha mai avuto particolari problemi di salute. E la Regina spera di continuare ad andare avanti così una volta sistemato questo piccolo inconveniente per il quale è stata ricoverata in ospedale.