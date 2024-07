Kate Middleton, ultime notizie. Si parla di divorzio ma niente accordo prematrimoniale

Kate Middleton e William non hanno mai firmato alcun accordo prematrimoniale. In caso di divorzio non sono tutelati

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William non hanno firmato alcun accordo prematrimoniale quando si sono sposati nel 2011. Ciò significa che in caso di divorzio la Principessa del Galles non ha alcuna garanzia di mantenere il suo stile di vita mentre il patrimonio Principe del Galles non è tutelato.

Kate Middleton e William, niente accordo prematrimoniale

La questione di un accordo prematrimoniale non è mai stata sollevata fino ad ora, infatti William e Kate Middleton sono da oltre 10 anni una coppia solida. I Principi del Galles hanno dimostrato di essere davvero innamorati, perché difficilmente avrebbero retto a questi mesi difficilissimi a seguito del cancro che ha colpito Kate.

Lei e William hanno vissuto un vero e proprio incubo da cui non sono ancora usciti, anche se Lady Middleton sembra riprendersi pian piano, tanto che potrebbe tornare al lavoro già dal prossimo autunno. Ma non tutti sono convinti. C’è chi sostiene che il cancro della Principessa sia più grave di quanto venga rivelato.

Kate Middleton, le voci velenosi

Poi ci sono le solite malelingue che vogliono mettere zizzania nella coppia. Voci di corridoio sostengono che William sia molto possessivo, perché tanto preoccupato per la moglie. Ma così Kate si sentirebbe soffocare. Will vuole avere sempre l’ultima parola sulle decisioni che riguardano la famiglia, dalla scuola di George alle uscite pubbliche di Kate.

Frustrato dalla malattia della moglie, qualcuno sostiene che William abbia cercato consolazione e sfogo altrove. Così è rispuntato il nome di Rose Hanbury, la Marchesa con cui il Principe avrebbe avuto una fugace relazione extra coniugale. Kate avrebbe sistemato la vicina di casa del Norfolk interrompendo ogni rapporto con lei, ma da oltre un anno frequenta assiduamente la Corte a causa dell’incarico che Carlo ha affidato a suo marito, il Marchese di Cholmondeley.

Così si completa il cerchio. Se l’incanto tra William e Kate dovesse spezzarsi, non esiste alcun accordo prematrimoniale che regoli le loro posizioni finanziarie. Non è mai stata confermata la versione secondo la quale prima delle nozze fu proposto a William di sottoscrivere un accordo prematrimoniale per tutelare il suo patrimonio, ma lui rifiutò. Sta di fatto che un tale documento non è mai stato firmato e che quindi lui e Kate sono “scoperti” in caso il loro matrimonio naufraghi.

Ci sono delle possibilità che ciò avvenga? Molto poche, almeno per il momento. Dopo quello che hanno affrontato in questi mesi, compresi le teorie complottiste e la pressione mediatica, possono affrontare di tutto insieme. Ma mai dire mai. Il divorzio è comunque plausibile anche per i futuri Sovrani di Gran Bretagna, come Carlo e Diana hanno dimostrato.