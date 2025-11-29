Charlene di Monaco lancia la tendenza del completo a cappa

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Negli ultimi mesi la moda femminile ha mostrato un rinnovato interesse per capi strutturati, di certo molto diversi da quelli che abitualmente vediamo posarsi sulle spalle delle Principesse più ammirate del momento. E così, Charlene di Monaco torna a imporsi come una delle figure più influenti nello stile contemporaneo, contribuendo a riportare sotto in auge una silhouette che non è mai davvero passata di moda: il completo a cappa.

Il look di Charlene di Monaco al Grimaldi Forum

Il fascino della cappa è fatto da un equilibrio perfetto tra rigidità del taglio e morbidezza. Si tratta di un capo che non ha bisogno di stratagemmi: descrive la figura con linee nette, ma senza costringerla, e riesce a dare un senso di autorevolezza senza tradire la femminilità innata della Principessa monegasca. In una recente apparizione pubblica, Charlene di Monaco – immortalata durante i lavori della sua fondazione al Grimaldi Forum – ha indossato un insieme che rispecchia perfettamente questa filosofia. Il completo è costruito attorno a un maglione-cappa in maglia pesante, bordeaux, abbinato a un colletto bianco strutturato e a un pantalone dal taglio svasato. Un look che, pur rimanendo sobrio, rivela una cura minuziosa dei dettagli.

L’occasione era importantissima, come indicato nella nota della Princess Charlene Foundation: “Insieme alla Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, al Comune di Monaco, alla Croce Rossa monegasca, alla Polizia Marittima e Aeroportuale, ai Vigili del Fuoco di Monaco e all’Accademia Marittima di Monaco, la Fondazione Princess Charlene ha proposto laboratori ludici ed educativi per insegnare ai giovani come prevenire il rischio di annegamento”.

I motivi della scelta di un completo inusuale

L’uso della cappa in maglia è dopotutto una scelta interessante: invece di affidarsi al tradizionale tessuto sartoriale, l’outfit punta sulla texture per dare profondità e movimento. La maglia, più morbida e versatile, crea un effetto avvolgente che non rinuncia alla formalità, specialmente se accostato a elementi più rigidi come il colletto camicia o la cintura ton-sur-ton. Proprio la cintura, stretta in vita, spezza visivamente il volume della cappa e restituisce proporzioni equilibrate, sottolineando la figura senza appesantirla.

Un tipo di look che funziona in eventi informali come quello cui ha partecipato la Principessa e che può essere facilmente replicato. La cappa, con la sua costruzione che lascia libere le braccia e gioca con linee morbide, diventa così l’emblema di eleganza funzionale, adattabile tanto agli impegni istituzionali quanto agli appuntamenti quotidiani.

Charlene di Monaco, da sempre attenta a un tipo di eleganza composta e minimalista, interpreta questo trend con naturalezza. Il suo stile evita eccessi, preferendo capi sobri ma in linea con la sua personalità. E non potevamo aspettarci figura migliore per rilanciare un completo a cappa, uno dei pezzi più interessanti da tenere d’occhio nelle prossime stagioni.

La Principessa sembra inoltre essersi ispirata al look sfoggiato da sua figlia Gabriella in occasione dell’accensione del grande albero di Natale allestito in Principato con tutte le luci. La piccola, che cresce a vista d’occhio, ha infatti indossato una cappa di Fendi da oltre 4000 euro, imponendosi già come precocissima icona di stile. I gemelli Grimaldi hanno poi premuto il buzz rosso e hanno dato ufficialmente il via al periodo più magico dell’anno, ripetendo una tradizione ormai consolidata da anni.