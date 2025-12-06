Charlene di Monaco, mai stata così chic col completo bianco

IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco, chic come non mai, ha preso parte all’annuale pranzo dell'”Amicale des Aînés Monégasques”, che si è tenuto al Méridien Beach Plaza, dove è stato celebrato il 75esimo anniversario dalla sua fondazione. Per l’occasione importante, Charlene ha sfoggiato un look all’altezza della situazione: sobrio e indimenticabile, con una giacca in tweed senza colletto firmata Elie Saab, un classico degli armadi delle teste coronate d’Europa.

Charlene di Monaco, il look per l’Amicale des Aînés Monégasques

Per l’evento per l’Associazione Monegasca degli Anziani, uno degli appuntamenti in cui la vediamo più spesso durante l’anno, Charlene di Monaco ha optato per un look all’insegna dell’eleganza, senza lasciare nulla al caso. La giacca indossata dalla Principessa è già in sold out: un modello corto in tweed, senza colletto, con bottoni gioiello, a cui ha abbinato un pantalone bianco, dal taglio morbido. Perfetta la scelta ton sur ton: non ci sono contrasti, né dettagli troppo appariscenti. Anche la clutch rigida, anch’essa bianca, è con dettagli metallici dorati che riprendono i bottoni della giacca. Outfit decisamente adatto all’occasione, e la giacca è il “marchio” di qualità dei Royal: da Kate a Letizia, tutte amano lo stile “Working Girl” per eventi importanti.

IPA

In effetti, Charlene è apparsa radiosa all’evento: si è fermata a chiacchierare con numerose persone, con tanti pensionati presenti. Il Principe Alberto è il Presidente Onorario dell’associazione (che conta anche tre centenari): “L’associazione si adopera per il benessere dei suoi soci offrendo momenti conviviali durante tutto l’anno, favorendo i legami sociali, la condivisione e il sostegno morale tra gli anziani”. Il Palazzo ha aggiunto una nota a margine, spiegando che “questi valori sono profondamente cari alla coppia principesca e hanno condiviso un caloroso momento di ritrovo durante questo pranzo”.

Lo stile sobrio di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è molto amata proprio perché lancia costantemente diverse tendenze, come quella del completo a cappa: anche in questo caso la Principessa è stata attenta a sfoggiare un look in linea con la situazione (più rilassata), per i lavori della sua fondazione al Grimaldi Forum. Sì, è proprio lei a vincere in fatto di Quiet Luxury: look eleganti, che lasciano il segno, raffinati, ma mai eccessivi. Così si è confermata un’icona di stile internazionale, ed è una costante fonte di ispirazione.

Da sempre si distingue per look curati nei minimi particolari, spesso di tonalità chiare, che le fanno risaltare l’incarnato. Sofisticata e formale, anche la giacca in tweed senza colletto di Elie Saab è destinata a diventare un grande classico del suo armadio. Nel caso del look proposto per l’Amicale des Aînés Monégasques, l’ensemble è luminoso e armonioso proprio come si confà agli eventi di rappresentanza, alle occasioni ufficiali. Per il beauty look, la Principessa ha sfoggiato uno chignon semplice, un’acconciatura ordinata e bassa: impeccabile come sempre. E pare si sia anche molto divertita: secondo Gala, è rimasta affascinata dagli incontri con gli abitanti del Principato, ha stretto la mano ai presenti e si è scambiata uno sguardo tenero con Alberto al momento della torta.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!