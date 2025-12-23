Charlene di Monaco in trench scamosciato, il capo invernale che non passa mai di moda

Uno spettacolo di beneficenza è stata l'ennesima occasione per dare una lezione di stile: il trench in suede di Charlene di Monaco è un capo intramontabile

IPA Charlene di Monaco col capo perfetto per l'inverno

Il Principato di Monaco celebra il Natale sotto il segno della solidarietà, ma anche dell’eleganza più raffinata. La Principessa Charlene, in prima fila alla premiere mondiale dello spettacolo Monaco sous les Étoiles, messo in scena dalla Compagnia HASPOP e diretto da Hassan El Hajjami presso l’Espace Fontvieille, ha sfoggiato un capo invernale che non passa mai di moda: il trench scamosciato.

Per l’occasione, Charlene è stata accompagnata dal Principe Alberto, dalla Principessa Stéphanie e da Camille Gottlieb. L’evento “nasce dal desiderio della Principessa di offrire ai bambini un momento di magia e meraviglia durante le festività”. Non è stato, dunque, solo un appuntamento mondano: il ricavato della serata è stato interamente devoluto in beneficenza, alla Fondazione Princesse Charlène de Monaco e al Rifugio per Animali Monaco SPA, due realtà che riflettono l’impegno costante della Principessa per i bambini e la tutela degli animali.

Il trench in suede di Charlene, un classico intramontabile

Dicono che sia la regina indiscussa del quiet luxury. E come dargli torto? Protagonista assoluto dell’ultimo look sfoggiato da Charlene di Monaco è il modello Tate Everyday Suede Trench del brand parigino Nour Hammour (1.740 euro), fondato da donne e attento alla produzione responsabile. Si tratta di un capospalla che incarna alla perfezione l’estetica minimale e sofisticata della Principessa, realizzato in 100% pregiata pelle di capra.

Il trench, che si distingue per la sua texture vellutata e che sfida i classici cappotti invernali più pesanti, ha una silhouette doppiopetto con rever a lancia e cintura coordinata, perfetta per segnare il punto vita e slanciare la figura. Anche la tonalità scelta da Charlene è un grande classico, quel tabacco (o mocha) che è un marrone caldo e avvolgente che si sposa divinamente con i suoi colori.

IPA

Mentre altre icone regali come Kate Middleton preferiscono spesso cappotti in lana dal taglio classico, la Principessa monegasca osa con materiali “alternativi”, dal tocco più originale. Il trench in suede è il capo invernale ideale perché versatile: abbastanza formale per un evento istituzionale, ma anche morbido e adatto a tutti i giorni.

Come abbinare il suede in inverno? Lo stile di Charlene

Ma come si abbinano gli accessori a un trench scamosciato? Charlene di Monaco ha scelto di interpretare il trend con un approccio monocromatico, stile che ama particolarmente e che ha già sfoggiato in precedenti occasioni (basti pensare ai look total white sfoggiati a novembre per la Festa Nazionale di Monaco e a dicembre per il pranzo dell’Amicale des Aînés Monégasque).

Così ha completato il look con scarpe coordinate, i suoi amati stivali Miu Miu di Miuccia Prada, realizzati in morbidissima pelle, e alti fino al ginocchio presentano, con punte squadrate e fibbie dorate con logo inciso sul colletto (1.850 euro). Anche la borsa è in una tonalità perfettamente in nuance: i tratta della Panier di Prada color caramello, dalla silhouette geometrica qui reinterpretata in versione “mini”, realizzata in pelle Saffiano e impreziosita da dettagli raffinati (2.900 euro).

Accessori perfetti per creare l’effetto ton sur ton desiderato e per mettere in risalto la texture del capospalla. Sotto il trench, invece, ha indossato un capo basic, un maglione a dolcevita in maglia fine color panna.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!