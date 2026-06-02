L’incontro tra Charlene di Monaco e Letizia di Spagna è già storia, anche per i look

Un incontro storico quello a Madrid tra Charlene di Monaco e Letizia di Spagna, con due look che non sono passati di certo inosservati

IPA Letizia di Spagna e Charlene di Monaco

Il primo giugno 2026 resterà certo una data indelebile per ogni appassionato di royal: il 150esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Principato di Monaco e la Spagna è stata l’occasione che ha riunito per la prima volta a Madrid la Principessa Charlene e la Regina Letizia. Un attesissimo incontro che ha superato la semplice formalità istituzionale, diventando unione di stili e complicità nel suggestivo scenario del Giardino Botanico Reale.

Charlene di Monaco, l’ospite perfetta (al posto di Carolina)

La presenza di Charlene di Monaco a Madrid rappresenta un importante passaggio di testimone. Storicamente era, infatti, Carolina di Monaco a mantenere i legami più stretti con la corte spagnola ma, questo debutto ufficiale nella Capitale, la consorte del Principe Alberto si è presa definitivamente la scena, confermando il suo ruolo di prima ambasciatrice della corona monegasca all’estero.

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A catturare l’attenzione è stata una bella lezione di “sorellanza” arrivata dalle scarpe. Charlene ha scelto di indossare delle décolleté slingback scamosciate con tacco basso e svasato, decisione che i più attenti hanno interpretato come un rispettoso omaggio a Letizia di Spagna. La Reina soffre ormai da tempo del neuroma di Morton, una dolorosa patologia che le impedisce di portare tacchi vertiginosi. Rinunciando alle altezze extra, la Principessa monegasca ha fatto un gesto tanto semplice quanto importante, scegliendo di essere comoda e “alla pari” con la sua ospite, senza sovrastarla.

Letizia e Charlene eteree nel Giardino Botanico Reale

Ma andiamo ai due look sfoggiati dalle protagoniste di questo incontro. Charlene di Monaco ha optato per uno stile romantico, con uno splendido abito midi firmato Oscar de la Renta, interamente realizzato in pizzo guipure color azzurro polvere.

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Il modello sbracciato con scollo rotondo, corpetto aderente e gonna a trapezio, include una cintura coordinata che mette in evidenza il punto vita, perfetto per mettere in risalto i suoi occhi azzurri e la sua figura statuaria. Capelli raccolti in un morbidissimo chignon basso con riga laterale, orecchini di perle e un make up naturale hanno completato un look fresco e sofisticato, perfetto per affrontare i 35 gradi della capitale spagnola con stile.

Letizia di Spagna non è stata da meno, confermandosi la regina indiscussa del “riciclo”. Per accogliere la Principessa Charlene ha rispolverato dal guardaroba un capo iconico della sua personale collezione: l’abito midi in lino giapponese bianco firmato dal brand italiano Mantù, caratterizzato da un originale corsetto asimmetrico in cotone sulla vita. Un perfetto mix di freschezza, comodità ed eleganza, anche per affrontare una torrida giornata estiva.

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Per dare nuova vita all’abito, stavolta Letizia ha giocato con dei gioielli scultura, abbinando una parure in ottone placcato oro 24 carati del brand madrileno Suma Cruz, composta da orecchini e bracciale rigido del modello Acacia, ispirati alle foglie intrecciate. I

l brand di Susana Cruz si è aggiudicato nel 2023 la prima edizione degli Spanish Fashion Academy Awards, dettaglio che sottolinea come quelle della Reina non siano solo scelte stile, ma come sfrutti ogni buona occasione per sfoggiare la creatività dei talenti locali. A completare il look ci hanno pensato un paio di sandali a listini, rigorosamente bassi, e una clutch a busta in tinta.