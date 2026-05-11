Charlene di Monaco, l’amicizia segreta e speciale nata da un malinteso

Charlene di Monaco è amico di un uomo famosissimo che potrebbe rivedere in questi giorni. Ma il loro primo incontro fu disastroso

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha un amico segreto, molto famoso, che ha conosciuto in maniera rocambolesca, sfiorando quasi l’incidente diplomatico. In questi giorni i due potrebbero di nuovo incontrarsi, ma la situazione oggi è molto diversa, specialmente per la Principessa che non commetterà più lo stesso errore imbarazzante.

Charlene di Monaco, l’amicizia segreta con una star internazionale

Charlene di Monaco ha dunque un amico speciale che ha conosciuto proprio a Montecarlo nel 2008, quando ancora non era sposata con Alberto ma era la sua fidanzata.

La Principessa e il suo amico misterioso potrebbero incontrarsi nuovamente in questi giorni in occasione del Festival di Cannes che si tiene tra il 12 e il 23 maggio. Infatti, la persona speciale che ha stretto amicizia con lei è una star internazionale del cinema, si tratta niente meno di Pedro Almodovar.

Il film del regista spagnolo, Amarga navidad, è in concorso a Cannes, dunque lo si aspetta sulla Croisette. Per lui Charlene potrebbe tornare al Festival. La Principessa manca da oltre 10 anni, l’ultima volta che c’è stata era il 2013.

Charlene non è sicuramente un’assidua frequentatrice del Festival, differentemente dalle sue nipoti, Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo che quasi ogni anno sfilano sul red carpet. D’altro canto, la figlia di Carolina era moglie di Dimitri Rassam, noto produttore cinematografico e figlio dell’attrice Carole Bouquet.

Charlene di Monaco, Pedro Almodovar racconta il loro incontro speciale

Charlene invece non ama particolarmente i luoghi glamour e forse è per questo che non frequenta la Croisette durante il Festival, ma appunto potrebbe fare un’eccezione per l’amico Pedro.

È stato Almodovar a raccontare l’incontro con la Principessa di Monaco durante una recente intervista a una tv spagnola. Il regista ha raccontato che andò a Monaco nel 2008 per partecipare al Ballo della Rosa che ogni anno viene organizzato da Carolina di Monaco. “Fu un grande spettacolo organizzato per celebrare la Movida Madrilena e per celebrare me”, ha spiegato.

In quella occasione, fu fatto sedere al tavolo con Carolina di Monaco, lo stilista e direttore artistico del ballo, Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019, e Charlene di Monaco che all’epoca frequentava Alberto. I due sono convolati a nozze nel 2011.

Charlene era appena arrivata dal Sudafrica ed era piuttosto spaesata, ricorda Almodovar, che era rimasto invece particolarmente affascinato da Carolina: “Se esiste una vera Principessa, è Carolina “, ha affermato senza esitazione. “Sapeva tutto, parlava di tutto, era incredibilmente intelligente, ed ero felicissimo di chiacchierare con lei tutta la notte“, ha commentato.

Poi, Charlene ha attirato la sua attenzione, ma non si sarebbe mai aspettato quello che è accaduto in seguito. La allora fidanzata di Alberto si rivolse ad Almodovar rimproverandolo schiettamente perché la stava ignorando: “Sto parlando con te e tu non ti sei nemmeno degnato di rispondere”.

Il regista ha raccontato di essere rimasto sbalordito dal modo in cui Charlene gli aveva parlato e cercò di rimediare all’accaduto raccontandole tutto di sé. Da quel momento i due sono diventati amici.

Almodovar ha concluso riflettendo sul totale isolamento in cui si trovava Charlene: “L’avevano messa a sedere vicino a me ma nessuno l’aveva informata sul perché fossi lì. La conclusione a cui sono giunto è stata… ho capito la situazione di quella donna, la sua immensa solitudine. Voglio dire, ci sono persone ossessionate dal protocollo. Com’è possibile che a nessuno sia venuto in mente di dirle chi avrebbe avuto accanto? Non pensate che sia una solitudine spaventosa? Povera Charlene”.