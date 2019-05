Che fine ha fatto Maria Giovanna Elmi

editato in: da

Maria Giovanna Elmi, amata protagonista della TV italiana degli anni ’70, è da sempre una donna vulcanica e piena di energia.

Bionda, bellissima e acqua e sapone come una Barbie, ha voluto, fin da piccola, lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo ma sempre con la testa sulle spalle: da giovanissima, infatti, per pagarsi gli studi e comprarsi quello che più desiderava si inventava mille lavoretti e dava ripetizioni di latino per non pesare sulle spalle dei genitori.

La vita della Elmi è stato un susseguirsi di successi: l’esordio come “Signorina Buonasera”, la conduzione di due edizioni del Festival di Sanremo, varie parti cinematografiche e l’amore per la musica che le ha fatto incidere dei dischi, Maria Giovanna è davvero una donna poliedrica che ama l’arte in tutte le sue forme.

Tra le sue sane “follie” anche quella di partecipare all’Isola dei Famosi a 65 anni per mettersi ancora più alla prova in una situazione scomoda come quella di una vita selvaggia in compagnia di perfetti sconosciuti, arrivando perfino terza in classifica tenendo testa a concorrenti ben più giovani di lei.

Ma oggi chi è Maria Giovanna? Una donna semplice, che non ha mai dimenticato il suo passato ma che, al contrario, è rimasta quella di sempre: è ancora amica di tutte le “Signorine buonasera” con cui ha diviso lo schermo e con le quali c’è sempre stato quel filo di sana competizione che serve solo ad avere ancora più grinta nel mondo del lavoro.

Felicemente sposata dal 1993 il suo secondo marito è Gabriele Massarutto con cui condivide una vera e propria storia d’amore da fiaba che dura, intensamente, ancora oggi.

Il loro matrimonio è stato in tuta da sci, sul cucuzzolo di una montagna dalle parti di Udine, ben 25 anni fa: la coppia, innamorata, ha voluto giurarsi amore eterno in un santuario isolato meta di pellegrinaggio di italiani, austriaci e sloveni.

Un vero scenario da film dove i due, quando sono tornati anni dopo, hanno voluto rinnovare le promesse con la stessa emozione aggiungendo alla formula matrimoniale, con ironia, “Nella salute e nella malattia ma anche nella giovinezza e nella vecchiaia!”.

Suo marito, Gabriele, un imprenditore di 79 anni non manca mai di sottolineare quanto si senta una delle persone più fortunate al mondo proprio perché ha la possibilità di poter stare accanto, da così tanto tempo, ad una donna straordinaria come Maria Giovanna.

La Elmi, pietra miliare della TV italiana, dopo il 2010 non è apparsa spesso sugli schermi preferendo la vita privata ai riflettori se non per qualche ospitata una tantum. Oggi la vediamo, ancora bellissima, passeggiare con la sua innata classe per le vie di Milano con i suoi adorati cani bassotti, il fisico da ragazzina e quell’allure tipica delle grandi dive che non perdono mai quel “luccichio” speciale.