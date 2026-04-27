Villa di Jeff Bezos a Los Angeles

Nessuno dovrebbe stupirsi del fatto che l’enorme villa di Jeff Bezos e Lauren Sanchez sia “fuori dal mondo”. Non poteva essere altrimenti, considerando che parliamo di uno degli uomini più ricchi al mondo. Si trova a Beverly Hills e ha un valore di 165 milioni di dollari. Un tempo era di proprietà di David Geffen, celebre magnate del mondo media. Di fatto, però, è oggi totalmente trasformata rispetto a un tempo. L’acquisto è avvenuto nel 2020 e da allora sono stati aggiunti svariati elementi. Il più recente e assurdo è una struttura a forma di UFO.