acasadi Elettra Lamborghini, passa dalle colline bolognesi alla vista oceano

Elettra Lamborghini ha tre case: a Bologna, il suo rifugio, ma anche a Miami e nei Paesi Bassi. E le viste sono mozzafiato...

IPA Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è tra le artiste che si concedono meno filtri in fatto di vita privata. Classe 1994, sposata dal 2020 con il dj olandese Nick Leonardus Van de Wall – meglio conosciuto come Afrojack – divide la sua quotidianità tra tre case, ognuna in un Paese diverso e con un’anima completamente sua.

Elettra Lamborghini, la casa sulle colline bolognesi

Iniziamo dall’Italia, perché è qui che ci sono le sue radici; sulle colline di Bologna, Elettra Lamborghini possiede una villa che difende con una certa gelosia, infatti sui social mostra pochi scorci della più riservata delle sue dimore.

È una villa sviluppata su due livelli, nascosta nel verde, in cui le influenze prendono spunto dai tratti classici e altri più contemporanei. La palette è molto precisa: le varie sfumature del grigio, colore tanto amato per l’arredo. Divani, tendaggi, complementi d’arredo: una casa elegante e composta, che dà l’idea di un nido lontano dai riflettori, dove in effetti vive la sua quotidianità e trascorre del tempo insieme ai suoi amati cavalli.

La casa di Miami, vista oceano a South Beach

E poi quando arriva l’inverno, Elettra spesso parte. Destinazione: Miami. Qui, insieme ad Afrojack, ha acquistato una casa di lusso in uno dei grattacieli che si affacciano direttamente su South Beach, la spiaggia più iconica della città. E il terrazzo, che è stato immortalato decine di volte nelle stories su Instagram, propone una vista mozzafiato sull’oceano.

Gli interni sono luminosi, con soggiorno e cucina che si fondono in un unico open space. I toni neutri sono decisamente i principali, anche se non mancano i tocchi di colore, e così il marmo bianco del piano cucina fa da contraltare al rovere chiaro degli arredi.

Anche nelle altre stanze la regola non cambia: bianco, panna e grigio in camera da letto e nello stesso registro il bagno padronale. Le vetrate, però, meritano molto: da qualunque angolo si guardi, c’è sempre Miami a far da sfondo, tra i grattacieli e il cielo azzurro. E poi il dettaglio che meglio racconta la personalità estrosa della Lamborghini: un suo ritratto pop insieme al marito Afrojack appeso all’ingresso.

La villa Liberty nei Paesi Bassi

Ci sono anche i Paesi Bassi nelle sue tratte più frequenti, e a giudicare dai contenuti social pubblicati è tra le case in cui vive più spesso, ma è una scelta che non sorprende, viste le origini di Afrojack. La residenza è una grande villa in stile Liberty, circondata da un parco verdissimo che sembra non finire mai.

Come la casa di Bologna, anche questa si sviluppa su due piani, con un ingresso in pieno stile americano, una scalinata a chiocciola. Ogni ambiente è ampio, e ovviamente curato in ogni minimo dettaglio, illuminato dalle porte finestre. E da queste la vista, invece che sulle colline o sull’oceano, è sul parco.

Anche qui la palette cromatica è quella che Elettra preferisce – panna, bianco, beige, grigio – declinata però in una versione più imponente. La scelta, in fatto di arredamento, è ricaduta su una cucina total white (ovviamente con l’immancabile penisola), e in salotto un divano a forma di U.