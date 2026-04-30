La Rai ha scelto di raddoppiare l'appuntamento con Un Posto al Sole, ma solo perché la soap non andrà in onda il giorno dopo: ecco date e orari nuovi

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IPA

Gli appassionati di Un Posto al Sole dovranno accettare l’idea di trascorrere una serata senza il solito appuntamento previsto su Rai 3. La rete pubblica ha infatti preso una decisionale che, per quanto prevedibile, ha sorpreso non pochi alcuni spettatori. La soap opera italiana ambientata a Napoli non andrà in onda venerdì 1 maggio 2026.

Un Posto al Sole non va in onda

È facile intuire che la programmazione in un giorno come il 1 maggio 2026, festa del lavoro, possa subire delle modifiche. Ciò accadrà anche su Rai 3, che non manderà in onda la nuova puntata di Un Posto al Sole.

La famosa soap, che ora ha un carattere anche internazionale grazie alla partecipazione ampiamente pubblicizzata di Whoopi Goldberg, non andrà in onda come al solito. C’è però una buona notizia mascherata in questo annuncio un po’ amaro per tantissimi.

Giovedì 30 maggio, infatti, ci sarà spazio per un doppio appuntamento. Su Rai 3 si partirà alle 20.50, proseguendo poi con un’altra puntata a partire dalle 21.20. Un modo per riuscire a rispettare la programmazione abituale, modificando il palinsesto anticipatamente, senza dover poi incastrare in qualche modo la puntata che salterà nei prossimi mesi. Numericamente parlando, dunque, non ci saranno modifiche nel mese di maggio e la narrazione non subirà alterazioni.

Cosa andrà in onda

È alquanto scontato ma lo specifichiamo lo stesso: Un Posto al Sole non andrà in onda per lasciare spazio al Concerto del Primo Maggio. Sappiamo che l’evento musicale ha inizio alle 15.15 e terrà compagnia in diretta televisiva fino alle ore 19, circa.

Ciò non vuol dire, però, che non si tornerà live in seguito. Pausa programmata per lasciare spazio al Tg3, Tg Regione e Tg Meteo, per poi tornare in diretta dal palco alle ore 20.00, con la seconda parte che proseguirà fino alle 24.00.

Quando torna in onda Un Posto al Sole

Compreso il cambio di programmazione, con tanto di doppia puntata in onda giovedì 30 aprile, viene ora da chiedersi quando tornerà in onda la soap ambientata a Napoli. Nessuno stravolgimento, considerando come il ritorno a Palazzo Palladini sarà garantito regolarmente il lunedì successivo, 4 maggio.

Ci si getterà nuovamente nelle trame dell’amatissima serie, con Alberto e suo figlio Gianluca alle prese con la nostalgia di Anna, ma non solo. Ciò scatenerà infatti delle dinamiche particolari, con il giovane che si preparerà a fare un vero e proprio colpo di testa. Da capire, poi, come si evolverà la delicata situazione tra Maurizio e le gemelle, per non parlare poi delle indagini di Grillo.