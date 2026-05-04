Un posto al sole, le anticipazioni del 5 maggio 2026: cresce la passione tra Alberto e Anna

Alberto e Anna sono sempre più presi l’uno dall’altra ma si addensano delle nuvole: trama di "Un posto al sole" del 5 maggio 2026

Ufficio stampa Rai Alberto e Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 4 maggio 2026

Grillo, con l’aiuto del suo gancio nella banda, elabora un nuovo piano per incastrare Eduardo. Nel frattempo una ragazzata di Manuel mette in allarme Rosa e offre all’ispettore un’ulteriore occasione per provocare Damiano, ponendolo in seria difficoltà.

Angelo scopre come introdursi a Palazzo Palladini. Sul fronte sentimentale, Gianluca prova faticosamente a lasciarsi alle spalle la storia con Anna, mentre Alberto soffre sempre di più la distanza dalla ragazza ed è pronto a un colpo di testa pur di raggiungerla.

A Palazzo, i preventivi per la riparazione della rete fognaria e il ripristino dei seminterrati pesano sulle finanze di Renato e mettono a dura prova la pazienza di Raffaele, aumentando le preoccupazioni di Renato. Intanto Vanni accorcia le distanze con Ornella rivolgendole un primo invito.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 aprile all’1 maggio.

Anticipazione della puntata del 5 maggio 2026

Dopo i giorni trascorsi insieme, Alberto e Anna sono sempre più presi l’uno dall’altra, ma il senso di colpa di lui verso il figlio pesa sul loro equilibrio e un incontro inatteso potrebbe far precipitare le cose. Alle spalle di Eduardo, Angelo prova a portare avanti il piano concordato con Stella e Rino per mettere a segno il colpo a Palazzo Palladini. Intanto Roberto e Michele discutono della strategia da adottare per la radio, mentre Cristina cerca di recuperare il rapporto con Leo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 4 all’8 maggio