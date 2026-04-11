Coma_Cose, Fausto torna sulla rottura dopo Cuoricini: “Ha fatto male”

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IPA Coma_Cose, Fausto parla della rottura

Amarsi e lavorare insieme non è sempre la formula perfetta. Fausto Lama e Francesca Mesiano, che un tempo erano i Coma_Cose, lo sanno bene.

Dopo anni di musica condivisa e una sintonia che sembrava indissolubile dentro e fuori dal palco, nel 2025 si sono lasciati, chiudendo anche il loro progetto musicale. A distanza di quasi un anno, è il cantautore, ora solista, a tornare a parlare della loro relazione.

Fausto dei Coma_Cose torna a parlare della rottura

Un duo che ha imparato a farci sognare con Fiamme negli occhi, ci ha fatto ballare con Malavita e ha chiuso una storia con una colonna sonora che, oggi, suona dolceamara: Cuoricini.

I Coma_Cose, alias Fausto Lama e California, sono stati negli ultimi anni una coppia nel lavoro e nella vita ma, sfortunatamente, non sempre queste due cose riescono a convivere per sempre.

La loro storia aveva fatto sognare tutti con una proposta di matrimonio dopo Sanremo e una cerimonia quasi segreta, ma poi si è pian piano sgretolata. Nel 2025, le prime avvisaglie di crisi, alcune indiscrezioni su nuovi amori, per poi arrivare alla conferma della fine della loro relazione e, di fatto, anche del loro progetto musicale comune.

Un periodo complicato su cui Fausto Lama è tornato a ragionare in un’intervista per La Repubblica. Il cantautore, oggi solista, racconta di aver passato l’ultimo tour in modo angosciante. Si erano già lasciati e lavoravano da “separati in casa”.

Anche quando cantavano Cuoricini, il pezzo portato sul palco di Sanremo 2025, le cose erano già piuttosto incrinate. “Quando mi accusano di aver cantato Cuoricini per mesi, faccio notare che in quella canzone c’era già tutto: parla di quello che si è rotto. C’era scritto nelle stelle, sarebbe finita” ha spiegato il cantante.

I due hanno comunque voluto continuare a lavorare fianco a fianco, nonostante le difficoltà, fino alla separazione definitiva: “Ha fatto male, tra la differenza d’età e le difficoltà di lavorare comunque insieme, un po’ per pudore e un po’ di senso del dovere, ma oggi sono già altrove. Pensavo di dover riempire un vuoto, e invece faccio quello che c’è sempre stato, la musica”.

Le problematiche erano tante. Stare in un progetto condiviso, ha spiegato, a volte può limitare la creatività: “Negli ultimi anni del progetto ho sofferto il punto di vista doppio, ho sempre scritto per Francesca, e lo sforzo mi ha fatto perdere l’istinto primordiale che dovrebbe avere un cantautore, mettere in musica le proprie esperienze. Ho liberato un po’ la creatività, e ritorno con un vestito più cucito su di me”.

Fausto Lama, il nuovo progetto da solista

Oggi però Fausto sembra aver ritrovato la giusta strada da seguire. Il cantante lavora da solista e ha pubblicato il singolo Giovani Bukowski.

Un primo passo verso una nuova fase della sua carriera che, racconta, potrebbe riportarlo anche sul palco del teatro Ariston.

E in questa nuova fase, continuare a riportare a galla i momenti più difficili non sembra essere la scelta giusta per lui: “Mi annoia, ma i ricordi brutti dell’ultimo tour è come se fossero evaporati, e parlerà solo la musica per tutti e due. So che anche Francesca sta lavorando, ha le idee chiare su quello che vuole fare, nei suoi colori, sulla strada per esprimersi al meglio”.