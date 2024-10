Fonte: IPA Coma Cose: Fausto "Lama" Zanardelli e Francesca "California" Mesiano

“Sta succedendo davvero”. Con un breve video condiviso nelle stories su Instagram, i Coma Cose (Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano) si sono finalmente detti “sì”. L’annuncio del matrimonio era avvenuto a febbraio 2023, in occasione di Sanremo. Quella promessa, infine, è stata mantenuta: non si conosceva la data, quindi è avvenuto un po’ tutto con “effetto sorpresa”, ma, con un rito civile a Milano il 3 ottobre 2024, Fausto e Francesca si sono finalmente uniti in matrimonio.

I Coma Cose si sono sposati

Uniti nella musica, e ora anche dal matrimonio: Fausto Lama e Francesca California, come sono conosciuti da chi segue il duo, sono stati fidanzati per 9 anni. Un amore, il loro, che è sempre stato fortissimo: sono stati a Sanremo nel 2021 con Fiamme Negli Occhi, con cui si sono fatti conoscere dal grande pubblico, e nel 2023 con Addio. Quest’ultimo brano sviscerava, con potenza, le difficoltà che avevano avuto modo di vivere durante il loro rapporto. Difficoltà che, però, sono state ampiamente superate.

L’annuncio del matrimonio era arrivato nel 2023, e a settembre 2024 avevano detto: “Accadrà fra pochissimo”, rimanendo vaghi sulla data. In un’intervista a La Stampa, avevano spiegato di non essersi ancora uniti in matrimonio. “No, ma accadrà fra pochissimo… roba di settimane, forse giorni”. E così è stato: si sono sposati nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale a Milano, che di solito è usata per le cerimonie civili. Sorrisi, baci, felicità: la promessa chiude il cerchio aperto a Sanremo 2023.

L’abito della sposa e dello sposo

Francesca e Fausto dei Coma Cose si sono sempre fatti apprezzare per le scelte dei look: mai banali né scontati, anche nel giorno del loro matrimonio hanno puntato entrambi sull’originalità.

Francesca “California” Mesiano ha optato per un abito bianco sotto il ginocchio, a cui ha aggiunto pellicciotto maculato nero e beige: indubbiamente vistoso, ma assolutamente in linea con il suo stile rock. Per Fausto “Lama” Zanardelli, un look totalmente nelle sue corde: completo oversize, come quelli sfoggiati a Sanremo, a cui ha abbinato una t-shirt. Niente smoking tradizionali né abiti principeschi: sono stati semplicemente loro stessi.

Il matrimonio a quasi due anni dall’annuncio

In effetti, le nozze sono state spesso il centro delle loro ultime interviste. Sui social, pochi mesi fa, avevano detto di aver ritrovato quegli stessi anelli che si erano scambiati a Sanremo: la promessa nuziale che aveva fatto sognare tutti. Poi, a Radio 105, da Diletta Leotta, avevano aggiunto ulteriori dettagli sui motivi per cui il matrimonio è stato rimandato tanto a lungo. No, nessun ripensamento. “Il tour ci ha assorbito quasi un anno di vita, dovevamo sposarci, ma abbiamo avuto un po’ di problematiche di allungamenti dei tempi, la casa, i gatti, la vita privata”.

E hanno aggiunto: “Noi vogliamo sposarci, ma informandoci sul sito di Milano bisogna fare la pubblicazione delle nozze in via Larga. Noi siamo andati in via Larga, ma c’era troppa gente. Si può fare anche con delega, ma non è carino”. Ci hanno evidentemente riprovato dopo quell’intervista e, alla fine, il momento del “sì” è arrivato. Davvero.