Matrimonio all’Ariston, i Coma_Cose si sposano: l’annuncio dopo “L’addio”

Tutti abbiamo assistito alla loro romanticissima performance sul palco dell’Ariston, fatta di sguardi complici e sorrisi innamorati (con bacio finale). I Coma_Cose, coppia sul palco e anche nella vita, hanno scelto Sanremo per annunciare al mondo che presto si sposeranno: lo hanno fatto durante la conferenza stampa del 9 febbraio, spiegando cosa li ha portati a coronare il loro sogno d’amore dopo una profonda crisi che ha fatto riaffiorare i loro sentimenti.

I Coma_Cose si sposano: l’annuncio a Sanremo

Hanno scelto il Festival di Sanremo per annunciare al mondo il loro amore ritrovato e le nozze imminenti: i Coma_Cose si sposeranno presto, come hanno rivelato durante la conferenza stampa del 9 febbraio.

“Chi l’avrebbe mai detto? Abbiamo deciso di sposarci. Ebbene sì, stavamo parlando di matrimonio e ho proposto a Fausto: “Perché non ci sposiamo davvero?”. Poi lui ha seguito la via tradizionale e mi ha regalato l’anello. E così eccoci qui”. Così California, nome d’arte di Francesca Mesiano, ha svelato il progetto di matrimonio con Fausto Lama, all’anagrafe Fausto Zanardelli. “Avevamo pensato di dare l’anello sul palco in ginocchio, ma ho preferito darlo nell’intimità perché mi sembrava troppo fiction”, ha ammesso lui.

Ha precisato però di non essere in dolce attesa, come in molti hanno ipotizzato sui social dopo aver intravisto un pancino “sospetto” durante l’esibizione della prima serata della kermesse musicale. “Una volta finito il Festival di Sanremo penseremo a organizzare tutto“, ha aggiunto Fausto.

Una cosa è certa: dopo otto anni di relazione e un periodo duro lasciatosi alle spalle, la coppia convolerà a nozze a Milano; il resto invece è ancora tutto da decidere (“La data del matrimonio non la sappiamo ancora, dopo Sanremo o dopo l’estate”, ha spiegato lei).

Come hanno cantato nel loro brano sanremese, con il quale hanno emozionato il pubblico a casa e la platea dell’Ariston, “L’addio non è una possibilità“: una frase che oggi assume ancora un altro significato per la coppia, che dopo aver superato una crisi, sono riusciti a far rifiorire il loro amore.

Il pezzo L’Addio, come loro stessi hanno raccontato in più di un’occasione, parla del ritorno di fiamma dopo la crisi che i due artisti hanno vissuto qualche mese fa. In merito alla ritrovata unione i cantanti hanno spiegato: “Ci è capitato di parlare con amici che si sono lasciati dopo una vita, abbiamo chiesto come mai e ci hanno risposto che sono ancora innamorati. Il fatto è che non si comunicano bene i sentimenti e vengono messi in secondo piano rispetto alle emozioni più sanguigne. La lontananza genera mancanza, se non c’è l’una non c’è l’altro. Aveva ragione Modugno, la lontananza è come il vento”.

L’addio, il brano dei Coma_Cose e il risultato in classifica

La classifica si sa, è ancora provvisoria, ma c’è chi sta già cominciando a gioire di qualche soddisfazione, e i Coma_Cose sono tra questi. La coppia di artisti si è infatti classificata al terzo posto durante la prima serata, scendendo al sesto dopo le esibizioni degli altri 14 artisti in gara durante la seconda serata.

“Siamo molto felici per un risultato inaspettato, siamo onesti – hanno ammesso -. La nostra canzone è una poesia in musica, cresce pian piano e il messaggio giunge alla fine con le due voci che si incontrano. È un Sanremo diverso, finalmente aperto, le emozioni sono tante”.