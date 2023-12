Coma_Cose e Articolo 31 insieme in Una cosa bene: testo e significato

Fonte: IPA Coma_Cose

Due coppie turbolente ma che, in tema d’amore, sanno bene di che cosa stanno parlando. Proprio per questo motivo, i Coma_Cose e gli Articolo 31 hanno deciso di unirsi e di collaborare a Una cosa bene, un singolo in cui le due coppie cantano i loro sentimenti parlando di un tipo di amore ben preciso, quello maturo. Scopriamo testo e significato del brano.

Coma_Cose e Articolo 31: significato di “Una cosa bene”

Belli, complicati, adolescenziali e infiniti. Di amori ne esistono tantissimi, e la cosa bella è che nessuno è uguale all’altro. Lo sanno bene gli Articolo 31 e i Coma_Cose: coppie che vivono l’amore e che hanno superato delle crisi per tornare a essere sempre più uniti. Gli Articolo 31, sono stati il manifesto musicale degli anni ’90 e nei primi anni 2000: dopo diverse incomprensioni, J-Ax e Dj Jad si sono divisi, per poi ritrovarsi al Festival di Sanremo 2023 con Un bel viaggio. Lo stesso vale per i Coma_Cose: coppia sul palco e nella vita, sempre a Sanremo 2023 hanno raccontato la loro crisi con la canzone L’addio, per poi fidanzarsi ufficialmente con tanto di promessa di matrimonio.

La nuova canzone di J-Ax, Dj Jad e Coma_Cose parla proprio d’amore, raccontando quello che si vive da giovanissimi e quello che arriva più in là nel tempo, quello più maturo. Un sentimento che si riconosce solo quando si è più consapevoli dei sentimenti e delle emozioni. Un brano costruito contrapponendo le relazioni più giovani e fugaci con quelle durature e cantato da due coppie che, col passare del tempo, di amore ne hanno vissuto tanto, e che oggi celebrano quell’amore che dura per sempre, che fa crescere insieme e fronteggiare uniti le avversità della vita, senza arrendersi mai.

“Una cosa bene”, testo della canzone

E la vita ha sempre corso

Forte finché il fiato regge

Con il cuore a intermittenza

Fermo con le quattro frecce

E mi sono perso spesso

In relazioni tossiche

Ma ho fatto una cosa bene

Mettermi con te

Mettermi con te

E gli altri che ne sanno

L’amore cos’è

Quando mollano il colpo

Appena si sclera

Gli altri che ne sanno

L’amore è un cliché

Ma il più bello del mondo

Forever and ever

L’amore da giovane è un parco

Come limonare in un parco

E poi rimanerci di sasso

Quando lei ti molla e va via con un altro

E poi piangere come fosse l’ultima volta

Spaccarsi le mani a pugni contro la porta

Da ragazzino ci vai sotto pure se la storia

Esagerando è durata una settimana corta

Lui con gli amici va a sfondarsi d’alcool

Lei con le amiche s’ascolta i teen idol

Cantando solo pezzi d’amore, ma come fanno?

Che s’innamorano almeno sei volte ad album

Poi da grande ‘sta roba passa come l’acne

Come la cotta per la più carina della classe

Quella a cui facevi da zerbino e driver

Che poi spariva dentro a un camerino con un trapper

E la vita ha sempre corso

Forte finché il fiato regge

Con il cuore a intermittenza

Fermo con le quattro frecce

E mi sono perso spesso

In relazioni tossiche

Ma ho fatto una cosa bene

Mettermi con te

Mettermi con te

E gli altri che ne sanno

L’amore cos’è

Quando mollano il colpo

Appena si sclera

Gli altri che ne sanno

L’amore è un cliché

Ma il più bello del mondo

Forever and ever

L’amore da grandi è per pochi

In mezzo a ‘sta massa di idioti

Avanzi di Tinder, cornuti e gold digger

È un’associazione no profit

Ci sono stati baci e moine, lanci di tazzine

Viaggi di andata e ritorno al confine del mondo

Ma oggi è un altro giorno e siamo ancora qua

E gli altri che ne sanno

L’amore cos’è

Quando mollano il colpo

Appena si sclera

Gli altri che ne sanno

L’amore è un cliché

Ma il più bello del mondo

Forever and ever