BigMama, testo e significato di Cento occhi, il nuovo singolo

Fonte: IPA BigMama

Prima Sanremo, poi il discorso ai microfoni dell’Onu e ora l’uscita di un nuovo brano. BigMama continua il suo racconto di vita e valori tramite voce, sonorità e parole distintive del suo essere. Lo stesso succede con Cento occhi, il brano contenuto nel suo ultimo disco che si concentra su una tematica attualissima come il catcalling.

“Cento occhi”, significato della canzone di BigMama

BigMama continua a macinare successo e consensi dopo un Festival di Sanremo che, grazie al brano La rabbia non ti basta, le ha dato la possibilità di potersi raccontare e trattare tanti temi a lei molti cari in un modo che, forse, aiuta a far sentire meno sole tante persone che hanno passato gli stessi disagi. Vale lo stesso per Cento occhi, il brano in uscita il 29 marzo e contenuto nel suo ultimo album Sangue. Un che ha un nuovo stile di scrittura, ma che riprende perfettamente la BigMama che ben conosciamo.

Cento occhi, affronta il tema del catcalling, ovvero tutte quelle molestie verbali, fischi, complimenti e allusioni sessuali che spesso le persone sperimentano per strada da parte di sconosciuti e che anche BigMama ha vissuto sulla propria pelle. BigMama affronta questa realtà con ironia e una sorta di call to action per andare oltre la superficialità e pensare, invece, a quali implicazioni emotive e psicologiche richiama questo fenomeno.

“Cento occhi”, testo della canzone di BigMama

Oh, ma quante arie che ti dai?

Come aria alla bocca

I pensieri ti attaccano, dimmi, cosa ti tocca?

E qua è sempre una gara

Solo per un tuo “brava”

Bruci dentro il Sahara se parlo di me

Mi uccidi quando sei bravo in qualcosa e io lo faccio meglio

Ti uccidi se le parole che dico io lasciano il segno

Che lasciano “ma”, lasciano “se”

Brucia la città, bruci pure te

Dammi la mano e

Ti porto in giro al centro

Tra le parole che sento

Gli occhi addosso che ho, cento

E i fischi che fai, che mi fai

Non mento mai quando

Dico che basta un passo

Ma a te basta altro, solo altro

Che poi dei tuoi fischi che mi fai?

Ah, che fai?

Pеnsi che ti calcolo, è notte, ma dai

Occhiolini partono e tеsta ma-mai

Poverini parlano solo se cammini, bye-bye

E, uh, se dai

Usa il cervello, baby, uh, te mai

Cammino a testa alta, tu che fai?

C’ho il potere, ma tu non ce l’hai, non ce l’hai mai

Mi uccidi quando sei bravo in qualcosa e io lo faccio meglio

Ti uccidi se le parole che dico io lasciano il segno

Che lasciano “ma”, lasciano “se”

Brucia la città, bruci pure te

Dammi la mano e

Ti porto in giro al centro

Tra le parole che sento

Gli occhi addosso che ho, cento

E i fischi che fai, che mi fai

Non mento mai quando

Dico che basta un passo

Ma a te basta altro, solo altro

Che poi dei tuoi fischi che mi fai?

Quando sarà finita, chi avrà vissuto di più?

La notte è nemica, ma solo quando ci sei tu

È una voce che urla, è l’ansia che torna

Una vita che brucia, una donna che ingombra

Ma qui la fiducia è nascosta nell’ombra

Il tuo occhio sotto la mia gonna

Ti porto in giro al centro

Tra le parole che sento

Gli occhi addosso che ho, cento

E i fischi che fai, che mi fai

Non mento mai quando

Dico che basta un passo

Ma a te basta altro, solo altro

Che poi dei tuoi fischi che mi fai?