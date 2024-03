<strong>BigMama, 10 look che hanno già fatto la storia</strong>

Marianna Mammone, nata il 10 marzo del 2000 ad Avellino e cresciuta a San Michele di Serino, sviluppa fin da giovane una passione per il rap. Nel 2016, esordisce con l'album "Charlotte", guadagnandosi fama non solo per il suo talento musicale ma anche per i suoi look audaci.