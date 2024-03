Fiorello a Viva Rai2! oggi è scatenato, BigMama sbanca

Fonte: Getty Images Fiorello a "Viva Rai2!"

Puntata all’insegna dell’energia quella di Viva Rai2! di oggi 5 marzo con Fiorello scatenato che canta e balla con BigMama. E si becca il complimento più bello: “Ma come fai ad essere così Fiore? Sei immenso!❤️”.

Fiorello, ironia su Giorgia Meloni

“Che i colori entrino nelle vostre case!”, l’augurio per questo martedì da parte di Fiorello. Un altro giorno che inizia col sorriso grazie alla mitica banda di VivaRai2!, capitanata dallo showman di fiducia, con Biggio e Casciari e tutto il cast. Ospite d’eccezione: BigMama.

Si torna a discutere delle elezioni in Abruzzo, in programma per domenica 10 marzo. “La corsa del Governo in Abruzzo” – Fiorello ironizza su un ipotetico commento di Salvini: ”Tranquilli, abbiamo l’appoggio dell’Orso Marsicano”. Il conduttore continua poi: “Ora tutti amano l’Abruzzo, sembra che stiano facendo Porta a porta! Pensate che la regione ha assunto 350 vigili urbani per smistare i partiti. Posso dire? Ci sono più politici che elettori.”

Ironia poi sulla posizione dell’Inter in classifica: “Tra l’altro, adesso ci sono i candidati per l’Abruzzo. L’Inter sta a +15: la Meloni vuole candidare la squadra!”.

Fiorello e il professore che va giù di ombrello

A seguire la notizia di un insegnante che maltratta uno studente a suon di ombrellate: ”Cos’è successo? A quanto pare il professore ci è andato giù di ombrello con uno studente. I genitori menano, ma adesso anche gli insegnanti? Chi è, la Signora Poppins?”. Fiorello ricorda, scherzando, memorie di infanzia: ”Una volta c’erano il mattarello, la famosa ciabatta della mamma che urlava “io ti ho creato e io ti distruggo!”. Le mamme australiane quando le lanciano, solitamente tornano indietro come un boomerang.”

Fiorello ricorda Mike Bongiorno

In puntata, lo showman racconta un aneddoto con l’indimenticabile Mike Bongiorno: “Durante VivaRadio2, il grandissimo Mike Bongiorno faceva lo Zio Sam vestito da americano, io e Baldini vestiti da majorette. A un certo punto ci dividemmo e lui rimase da solo, col bastone roteava per farsi spazio tra la folla” – “Viva Mike Bongiorno!”, saluta calorosamente Fiorello.

BigMama sbanca a Viva Rai2!

Dopo i The Kolors ospiti nella puntata del 4 marzo, a Viva Rai2! arriva BigMama e “Finalmente siamo riusciti a goderci come si deve “La rabbia non ti basta” di @bigmamaalmic. Possiamo dire che vorremmo riascoltarla altre 1000 volte?!😍”. E in effetti oggi in trasmissione tutti si scatenano e sul profilo Instagram sono estasiati per BigMama: “Questa ragazza sarà una bomba .ha una forte simpatia ed è molto ironica”; “Bellissima e bravissima”.

Poi Fiorello si lancia con BigMama in duetto strepitoso. Vestiti di fucsia con un look eccessivo, posizionati su un palco movibile, cantano Mamma Maria dei Ricchi e Poveri, perché BigMama non poteva che essere “BigMama…. Maria”. E nessuno riesce a resistere. Alle 7 del mattino si balla. Tra i commenti social spunta anche questo: “Favolosi. Bravissimi. Superlativa Marianna la mia fantastica nipote…BIGMAMA.”