Fiorello a Viva Rai2!. “Non ci sarà più un programma così”, Natalie Imbruglia spacca

Fiorello nella puntata di oggi, 19 aprile, di Viva Rai2! ha due super ospiti, Jack Savoretti e Natalie Imbruglia con i quali dà vita a performance uniche che solo nel suo show si possono vedere e non a caso su Instagram il pubblico preme perché non finisca tutto per sempre. ” Con questi ospiti avete spaccato!! 🔥🔥non ci sarà mai più un programma così nella storia della tv e poi in realtà non c è mai stato!! Solo voi! I MIGLIORI IN ASSOLUTO ❤️❤️🔥🔥😘😘”. Mentre l’ironia di Fiorello è tutta per la faccenda Amadeus e il suo addio alla Rai.

Fiorello chiude Viva Rai2! con ironia

Giunge al termine un’altra settimana in compagnia di Viva Rai2!. Fiorello, Biggio e Casciari hanno aperto il venerdì in diretta dal Foro Italico con la consueta dose di buonumore.

La giornata si apre con l’in bocca al lupo di Fiorello ad Amadeus, ufficialmente passato al Nove. Anche se la solita ironia non è mancata: “Sappi che abbiamo ricevuto una nota da Putin, si parla troppo di te e non più di lui!”.

Segue il commento alle dichiarazioni dell’ad di Discovery, Alessandro Araimo, che in un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “Fiorello? Mai incontrato, ma ci vorrebbe un progetto preciso che non abbiamo”. Lo showman è d’accordo: “Manco io ce l’ho il progetto, non ce l’ha nessuno!”. E nota poi una somiglianza particolare: “Tra le altre cose, lui dirige anche la navicella di Star Trek!”.

Fiorello: “Chi l’ha visto? dedicato ai conduttori Rai scomparsi”

La Rai intanto prepara la contromossa: “Blindati Ranucci e Iacona, si tratta con Sciarelli e Pino Insegno torna in onda”. E Fiorello ha delle suggestioni: “Iacona e Ranucci si contenderanno l’Arena Suzuki, lasciata libera da Amadeus. La Sciarelli invece non cambia, continuerà a fare ‘Chi l’ha visto?’, che sarà dedicato però ai conduttori Rai scomparsi...”.

Dalla tv si passa alle piattaforme di streaming: “Netflix batte le stime, sono 9,3 milioni i nuovi clienti nel primo trimestre. Continua dunque così il calo delle nascite”, ironizza Fiorello, che poi rinnova un invito già fatto anche in precedenza. “Andate su RaiPlay, è utile non solo per guardare i programmi persi, ma ci sono anche tante serie per ragazzi disponibili. Ha un’offerta molto ricca e lo dico per davvero, non è una pubblicità che mi hanno detto di fare”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Natalie Imbruglia spacca a Viva Rai2!

Oggi a Viva Rai2! Fiorello ha un’ospite internazionale, Natalie Imbruglia, e con lei c’è Jack Savoretti che abbiamo visto recentemente al Festival di Sanremo in duetto con Deodato. Imbruglia e Savoretti hanno pubblicato una nuova canzone intitolata Ultime parole che hanno cantato dal vivo per Fiorello, per la felicità del pubblico di Viva Rai2! che commenta sulla pagina Instagram dello show: “Spettacolo”, “Che bomba”; “Ma che figata !! 👏👏👏👏”.

Anche se il top lo raggiungono quando si inserisce Fiorello e tutti e tre cantano Man without na crozza. E le reazioni sono queste: “E dopo vitti na Crozza cantata da Nathalie Imbruglia abbiamo completato in bellezza 😂😂 Fiorello sei unico 😂🔥”; “Che trio fantastico!👏👏👏”; “Che meraviglia …anche oggi avete spaccato …e mi avete fatto un regalo fantastico “Natalina ” grazi di tuttu u cori”. Poi la nota di tristezza: “🎵💓❤️💙💚💚🔝🔝🔝💯💯🎶⭐🎼💕💕 fiore come faremo dal ,10 ché non cisara più questo buongiornoooo grazie mille 😘😘😘😘😘”. Non finisce quindi la protesta per la chiusura di Viva Rai2!.