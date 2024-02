Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Nella puntata di Viva Rai2! del 16 febbraio, Fiorello ironizza sull’alta tensione che caratterizza gli ultimi giorni e volano nomi grossi, sempre con molta ironia, tra Clerici e Bonolis.

Fiorello: alta tensione nella maggioranza

Si chiude anche la settimana post-sanremese di Viva Rai2!. Fiorello, Biggio e Casciari, in compagnia di tutto il cast, hanno suonato la sveglia in questo venerdì in diretta dal Foro Italico, aprendo le porte al weekend.

Primo argomento? La politica estera: “La Casa Bianca svela i piani russi, vogliono attaccare i satelliti. A me interessa che non li attacchino mentre sto guardando il tennis – ironizza Fiorello -. Perché poi dopo attacca la spina, stacca la spina… poi devo chiamare l’antennista, che sono ormai sono i più ricchi del mondo. Io gli antennisti ormai li riconosco dal rumore della Ferrari”, scherza ancora.

Si passa quindi a notizie nostrane: alta tensione nella maggioranza, è scontro sul terzo mandato: “C’è il totonomi per chi prenderà il posto di Zaia: Carlo Conti, Bonolis, la Clerici o anche Cattelan”, sdrammatizza lo showman. Che poi non si scosta dal tema Sanremo: “Con il totonomi mi sto divertendo un casino. Non vedo l’ora che sia febbraio (2025, ndr): divano, plaid e mi farò montare un fiumicello che parte da Sanremo e che mi passa davanti mentre guardo la tv”.

Ricchi e Poveri a Viva Rai2!

Intanto a conclusione della settimana post Sanremo 2024, arrivano i Ricchi e Poveri che sbancano a Viva Rai2!. Come resistere ad Angela e Angelo che hanno fatto tremare il palco dell’Ariston con Ma non tutta la vita.

Fonte: Ufficio stampa Viva Rai2!

La stessa energia dirompente l’hanno messa con Fiorello. Vestiti con un completo animalier, Angela e Angelo si sono esibiti al semaforo, proprio come aveva fatto Alessia Marcuzzi. Poi tutti in pista per scatenarsi con le loro canzoni.

I fan di Viva Rai2! sono entusiasti e scrivono commenti pieni di complimenti per i Ricchi e Poveri che non si tirano indietro di fronte a niente, soprattutto la Brunetta è ammirata da tutti. “😂😂😂tantissime risate stamattina con i Ricchi e Poveri…Angela sei il toppp 😂😂Fiore un po’ preoccupato🤔😂😂😂😂😂”. “Angela Mito assoluto”, “Si ma vogliamo il pezzo dove Angela va in moto 😂😂😂😂 troppo forte 🔥🔥❤❤”. “Splendida canzone bravissimi Ricchi e Poveri 👏👏👏👏”. E ancora: “Pazzeschi!Canzone con un ritmo incredibile 🤩😁🕺💃”. “Fortissimi e simpatici… grandi professionisti i ricchi e poveri ❤️”.

L’ammirazione è a mille e tutti esaltano i Ricchi e Poveri, ma anche Fiorello per la sua trasmissione che ha un successo pazzesco, ogni edizione sempre di più. “Questa trasmissione deve durare di più ❤️ 👏👏👏👏 bravi ricchi e poveri”.