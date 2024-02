Ma non tutta la vita, testo e significato della canzone dei Ricchi e Poveri a Sanremo 2024

Fonte: IPA Ricchi e Poveri

L’iconico quartetto musicale dei Ricchi e Poveri si presenta al Festival di Sanremo 2024 con la formazione a due composta da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Sono 14 in totale le partecipazioni del gruppo alla settimana più attesa dell’anno musicale. Proprio a Sanremo è stata consacrata la loro carriera, arrivando secondi all’edizione del 1970 con l’indimenticabile La prima cosa bella e nel 1972 con Che sarà. Non solo, la vittoria per loro arrivò nel 1985 con M’innamoro. Il duo torna a calcare il palcoscenico più ambito della musica italiana portando una canzone che, come d’abitudine, ci fa ballare e cantare a squarciagola: Ma non tutta la vita. Scopriamo insieme il testo e il significato del brano.

Ma non tutta la vita, testo della canzone dei Ricchi e Poveri

I Ricchi e Poveri tornano all’Ariston a 32 anni dell’ultima gara e dopo l’attesa Reunion del 202o con gli altri due membri del gruppo, Marina Occhiena e Franco Gatti, con Ma non tutta la vita, un brano giovane e super pop, criticato da molti, ma che, assicurano, ci farà ballare. Ecco il testo di Cheope, S. Marletta e E. Roberts:

Che confusione il sabato

È quasi peggio di quello che dicono, con te però

C’è un non so che di magico

C’è un non so che, c’è un non so che bellissimo

Dimmi quando arrivi così ti tengo il posto

Prendo già da bere, i tuoi gusti li conosco

Entra che ho lasciato il tuo nome all’ingresso

Tanto in giro da sola non resto

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Lo sanno tutti che, il tempo vola via

Neanche te ne accorgi, che giorno siamo oggi

Soffriamo tutti un po’ di mal di mare e nostalgia

È tutto un fuggi e mordi, un metti e dopo togli

Vedo nei tuoi occhi quello sguardo che conosco

E sul collo hai l’impronta del mio rossetto rosso

Te l’avevo detto che dovevi fare presto

Perché in giro da sola non resto

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

No, no, no, no, non senti un brivido

Non pensarci, no, solo vivilo

Fino a che si può, fino all’ultimo

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Significato Ma non tutta la vita

Un amore fresco, nuovo, appena sbocciato. Il vivere il momento dell’innamoramento con frenesia, ma senza perderlo, perché passerà in fretta. Mai dare per scontato il tempo che si ha a disposizione, soprattutto quando si tratta di sentimenti. Il tempo vola in fretta, quindi quando ci si conosce già così bene da sapere i gusti altrui e riconoscersi nello sguardo di chi ci ama, tanto vale non pensarci e vivere il momento. La persona che vogliamo sarà lì ad aspettarci, ma non tutta la vita.

Il testo è tenero e vale per ogni età e comunque per ogni quotidiano innamoramento da rinnovare. Ci sono parti poetiche dove la mano di Cheope, genio della metrica e delle rime, si vede eccome: Vedo nei tuoi occhi quello sguardo che conosco e sul collo hai l’impronta del mio rossetto rosso. Te l’avevo detto che dovevi fare presto, perché in giro da sola non resto. Anche la più bella rosa diventa appassita, va bene ti aspetto ma non tutta la vita.