La Rondine, testo e significato della canzone di Mango a Sanremo 2024

Scritta e interpretata da Pino Mango, La Rondine è una canzone indimenticabile. Le sue note risuonano sono sopravvissute al loro Pigmalione, deceduto tragicamente durante un concerto nel 2014. Prodotta da Rocco Petruzzi, risale al 2002 ed è tornata, con onore, nella nostra memoria, grazie alla sentitissima interpretazione della figlia del cantautore lucano, Angelina Mango, a Sanremo 2024, durante la serata dei duetti di venerdì 9 febbraio. Si tratta di un singolo estratto dall’album Disincanto. Ecco il testo e il significato di questo capolavoro.

La Rondine: testo

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Non lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un’altra volta

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

My love

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Il significato de La Rondine

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Un amore a distanza, come quello che separa padre e figlia adesso, è la sensazione descritta dal brano. Una percezione fisica, ma che riflette sentimenti ancora vivi dell’autore che dedica queste parole alla persona amata. Lasciarla andare, con la consapevolezza di trovarsi in due posti e momenti diversi, separati.

Angelina Mango canta La Rondine

Aveva solo 13 anni quando è sopraggiunta la morte del padre. Angelina Mango riporta su un palco, a 10 anni dal tragico evento, una canzone del padre Pino Mango. Lo ha fatto nella serata cover e duetti a Sanremo 2024, venerdì 9 febbraio. Ha scelto La Rondine, rendendo omaggio al padre e all’artista. “Voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre. Questo ho pensato quando ho deciso quale canzone cantare. Ero in studio e riflettevo sul brano. Volevo portare qualcosa di bello e cercavo tra le canzoni del cantautorato italiano in generale. Non per forza di mio padre”. Di colpo però qualcosa le è balenato in testa. Si è resa conto di quanto l’opportunità d’essere sul palco dell’Ariston sia assolutamente speciale e, in molti casi, unica. Di fatto non può sapere se tornerà mai in gara a Sanremo. Ha quindi deciso di sfruttare al meglio quest’opportunità.