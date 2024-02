Il nome di Angelina Mango è ormai ovunque, e come potrebbe essere altrimenti. La vittoria al Festival di Sanremo l’ha portata a rilasciare numerose interviste, ma lo sguardo del pubblico è ancora rivolto soprattutto alla sua cover de La Rondine.

Un’interpretazione struggente del celebre brano di suo padre, omaggiato così sul palco dell’Ariston. Un impatto talmente notevole da spingere a tornare a galla un vecchio filmato. Si tratta di un’esibizione con quasi tutta la famiglia al completo. Risale al 2014, quando Angelina aveva appena 13 anni. È al microfono con il padre, Pino Mango, mentre suo fratello Filippo è alle percussioni.

Il video è stato girato a Policoro e no, i due non cantano La Rondine. La giovane ha infatti spiegato di recente di non aver mai cantato in pubblico nulla di suo padre prima della serata dei duetti di Sanremo. La canzone scelta fu al tempo Get Back dei Beatles.

Angelina Mango canta con suo padre

Tutti, Geolier compreso, hanno detto che Angelina Mango avrebbe meritato di vincere la serata dei duetti con la sua versione de La Rondine, proposta insieme con il Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma.

Al di là delle polemiche scatenatesi per la mancata vittoria, e del trattamento assurdo riservato a Geolier dalla sala stampa, la giovane cantante ha di fatto vinto Sanremo in quell’occasione. Il pubblico si è avvolto intorno a lei, tramutandola in un’assoluta beniamina, al di là delle generazioni d’appartenenza.

Tutto ciò ha fatto riemergere dalle profondità del web un filmato del 2014, che vede Angelina e suo padre Pino Mango sul palco di un evento benefico a Policoro. I due propongono una cover di Get Back dei Beatles, inserita nell’album L’amore è invisibile del 2014.

Si tratta dell’ultimo disco mai inciso dal cantautore, scomparso a dicembre dello stesso anno. Il video è amatoriale ma riesce a catturare tutta la magia su quel palco. Filippo è nel suo mondo, rapito dal ritmo, mentre papà Pino guarda con orgoglio la sua bambina già così professionale. In un attimo inserisce la giusta marcia e parte, senza timori o imbarazzi. A momenti del genere sarà di certo tornata più volte la mente della giovane vincitrice di Sanremo in questi giorni.

Una canzone per Mango

Al di là della cover de La Rondine cantata sul palco dell’Ariston, Angelina Mango aveva già omaggiato suo padre con un brano dal titolo In fila indiana. Una canzone molto intima e sentita, lanciata il primo dicembre.

Nel testo non si fa esplicito riferimento al genitore, ma si parla di un dolore enorme e di quelle radici cui siamo eternamente legati. Facile pensare l’ispirazione provenga proprio da quella voragine lasciata dal genitore, scomparso prematuramente.

“E ci sono famiglie che perdono sangue e famiglie felici. Alberi che crescono senza radici. E tarantelle lontane, scivolano giù al mare, più giù. Io ho imparato a bussare, lo giuro. Cercano il veleno nella spazzatura, fuori dalla porta della nostra casa. Trovano soltanto 400 mozziconi di ospiti impegnati ad abbracciare mamma. Ne conosco pochi, forse nemmeno m’importa, ma sorrido. E chiedo: ‘Volete un bicchiere d’acqua?’ Stringono i miei zigomi più forte negli spazi tra le nocche. Le vecchie signore in fila indiana”.

