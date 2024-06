Il caschetto biondo di Simona Ventura è un must: chi ha curato il suo hair look in previsione del matrimonio con Giovanni Terzi

“Finalmente il look adatto per Simona”. Suonano le campane a nozze per la Ventura e Giovanni Terzi, in procinto di suggellare il loro amore a Rimini. E quale migliore occasione per rifarsi il look? Il caschetto biondo è a dir poco perfetto per la conduttrice: esalta i suoi lineamenti, ed è più bella che mai, come ogni futura sposa. Il look è curato dall’hairstylist delle star, suo grande amico: chi è Roberto Farruggia, non solo parrucchiere, ma anche direttore artistico di Go Coppola e direttore del salone Aldo Coppola di via 22 Marzo, a Milano.

Simona Ventura rinnova il look per le nozze

L’estate del 2024 è la stagione dell’amore per eccellenza: tanti i matrimoni celebrati o che si devono ancora festeggiare, tra cui quello di Simona Ventura e di Giovanni Terzi. Per il giorno speciale, una location altrettanto suggestiva, ovvero il Grand Hotel di Rimini. Le celebrazioni sono in programma per il 6 luglio in Romagna, mentre oggi 26 giugno è prevista una festa a Milano alla presenza di 1000 invitati. Ed è probabilmente questo il motivo per cui la conduttrice ha già rinnovato il look.

E che acconciatura! Il capello a caschetto – ovviamente biondissimo – non è mai passato di moda, e nella versione long bob è tra le tendenze principali ormai da svariati anni. Per la Ventura, è un must: lo ha sempre scelto, anche in altre occasioni, come per il Festival di Venezia nel 2021. Un po’ un marchio di fabbrica riproposto sempre nello stesso modo: piega extra liscia, riga laterale e biondo. “Sei il numero uno”, ha scritto la conduttrice sotto il post condiviso da Roberto Farruggia, che ha curato il suo look. E lui: “Insieme dal 2006… sei come una sorella. Ne abbiamo fatte tante e mi hai dato tanto e anche in questo momento tuo così speciale sono con te. Ti voglio bene, SuperSimo”.

Chi è Roberto Farruggia, l’hair stylist delle vip

“La mia volontà è la mia forza”, questo è il motto di Roberto Farruggia. Un vero e proprio guru e pilastro del brand Aldo Coppola, per cui ha in gestione il salone di Milano, oltre a essere direttore artistico dell’Accademia Go Coppola. E il suo nome è una costante per tantissime celebrità, non ultima Simona Ventura, con cui c’è un profondo rapporto di amicizia. Persino una star internazionale nel suo portfolio, ovvero Paris Hilton, e si occupa dell’hair look di alcuni calciatori, tra cui Morata, Ambrosini e Destro. Tra le conduttrici e artiste, invece, citiamo i nomi di Laura Pausini e Arisa.

In un’intervista a Fables Wedding, ha svelato come dovrebbe essere il look perfetto per il grande giorno per la sposa. “Deve essere pulita, semplice e naturale. Quel giorno è al centro dell’attenzione. (…) Bisogna tenere il proprio colore, quello cui si è abituate, che sia naturale o artificiale”. Nel caso di Simona Ventura e del suo caschetto in vista del matrimonio, il concetto non è venuto meno: è perfetta così, come l’abbiamo sempre conosciuta, con un taglio sbarazzino ma non eccessivo, che la valorizza e riesce a ringiovanirla. Impeccabile in vista delle nozze imminenti.