Simona Ventura sull’addio alla Rai: “Ci siamo lasciati bene”. Il commento su Barbara D’Urso

Simona Ventura non ha nessun rimpianto professionale: non ha mai smesso di lavorare e oggi conduce il "Grande Fratello"

Simona Ventura è tornata alla conduzione dei reality show dopo 15 anni di lontananza, un periodo lunghissimo, ma – come si suol dire – non si dimentica mai come andare in bicicletta. La conduzione è ormai nel suo DNA: una delle donne più potenti dello spettacolo, che non ha mai smesso di lavorare. Dalla Rai è tornata in Mediaset, dove ha preso le redini del Grande Fratello.

Simona Ventura, l’addio alla Rai

“Ci siamo lasciati molto bene”. Non ci sono rancori né pentimenti nella vita di Simona Ventura, tra le conduttrici ormai di punta di Mediaset con l’appuntamento settimanale del Grande Fratello. Ha preso il “posto” di Alfonso Signorini, che potrebbe tornare a condurre il GF Vip nel 2026, anche se la decisione è molto in forse.

Il lavoro alla Rai si è concluso, senza alcun tipo di rimostranze, anzi. “Con la Rai? Ci siamo lasciati molto bene, con grande stima, mi hanno dato l’opportunità di andare a Mediaset. Sono stati la mia casa per tanto tempo e so per certo che fanno il tifo per me”. Nelle parole confidate al settimanale Gente, la Ventura parla positivamente del suo lavoro e, alla fine, emerge il ritratto di una conduttrice fortunata, senza rimpianti professionali.

Al Grande Fratello, che va in onda ogni lunedì sera su Canale5, si è sentita a casa. “Mi è piaciuto tornare a fare un qualcosa che ho fatto l’ultima volta 15 anni fa“. E ha speso parole di stima anche per Alfonso Signorini, che per anni è stato il padrone di casa della versione Vip, definendo il suo lavoro “eccellente”, quasi un “eroe della tv” che è andato in onda sei mesi all’anno, per sei anni consecutivi.

Il commento su Barbara D’Urso

E per una conduttrice che torna, un’altra si sposta, anche se non nella medesima veste: Barbara D’Urso è tra le concorrenti di Ballando con le Stelle. Dopo anni lontana dalla televisione, in seguito all’addio brusco a Mediaset, è un periodo finalmente stabile sul fronte professionale. “Sono felice di questo, anche se io ho sempre lavorato e non mi sono mai fermata. Ritengo che siamo tutti e tutte azioni in borsa. Un periodo toro e un periodo orso. Per me è sempre stato importante il famoso piano B che mi ha permesso di continuare a lavorare”, ha così commentato la Ventura.

Che, oltretutto, non ha intenzione di fermarsi. Con il suo Grande Fratello, è anche autrice. La sua “rinascita” è iniziata tanto tempo fa, al momento dell’incontro con il marito, Giovanni Terzi. Ora ha anche in mente un altro progetto, ma è presto per svelare i dettagli e i contorni. Intanto si gode il momento, esattamente come sta facendo Barbara D’Urso, che catalizza l’attenzione di Ballando. E a tal proposito, secondo Hit per Affari Italiani, ci sarebbe un po’ di malumore a Mediaset per il commento positivo lasciato da Terzi su Instagram per l’esibizione di Barbara con Pasquale La Rocca. Del resto, non è un mistero: se tra la Ventura e la Rai è finita bene, non si può dire lo stesso di Barbara D’Urso e Mediaset.